Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai

44% trong tổng nợ phải trả Vingroup thực chất là doanh thu trong tương lai

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2025, Vingroup ghi nhận nợ phải trả đạt khoảng 800.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ có thể thấy con số này không phản ánh bản chất số nợ vay thực tế của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 800.000 tỷ đồng, vay ngắn hạn và dài hạn của Vingroup tại 30/6/2025 chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng, tương đương 29% tổng tài sản . Đây là những khoản nợ vay tài chính, thực sự phát sinh chi phí lãi vay. Tỷ lệ này, xét theo chuẩn quốc tế là mức an toàn, so với quy mô tổng tài sản gần 1 triệu tỷ đồng của Vingroup.

Vậy những khoản nợ phải trả còn lại bản chất là gì? Theo báo cáo, 44% tổng nợ phải trả - tương đương 353.000 tỷ đồng - không phải nợ vay, mà là khoản ứng trước và đặt cọc của khách hàng, đối tác. Trong đó, gần 110.000 tỷ đồng là khoản khách hàng trả trước để mua nhà, xe hoặc sản phẩm khác trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo quy định kế toán, các khoản tiền khách hàng ứng trước để mua hàng hóa, dịch vụ trong tương lai nhưng chưa đủ điều kiện để được ghi nhận doanh thu trong kỳ thì sẽ được ghi nhận là khoản “Người mua trả tiền trước” trong phần nợ của doanh nghiệp. Về bản chất, đây không là nợ mà là doanh thu của Vingroup trong tương lai.

Tương tự, gần 243.000 tỷ đồng là tiền đặt cọc từ các đối tác nhằm nhận chuyển nhượng bất động sản hoặc hợp tác khai thác dự án. Đây cũng là doanh thu tương lai đã được thị trường xác nhận.

Phần còn lại của nợ phải trả là nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên như phải trả nhà cung cấp, thuế, chi phí xây dựng, bảo hành… Những khoản này về cơ bản cân đối với 288.000 tỷ đồng các khoản phải thu mà Vingroup đang nắm giữ.

Như vậy, “86% nợ” không đồng nghĩa với “86% gánh nợ ngân hàng”, mà là một tập hợp nhiều nghĩa vụ, trong đó phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh thông thường, và có những khoản mang ý nghĩa tích cực cho doanh thu tương lai. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng cần được nhìn nhận là niềm tin thị trường.

Khách hàng và đối tác đã ứng trước hơn 353.000 tỷ đồng cho sản phẩm và dự án của Vingroup. Con số này là cho thấy sức cầu, về niềm tin của thị trường với thương hiệu và sản phẩm của tập đoàn.

Lượng tiền mặt cao kỷ lục, lãi vay không là gánh nặng

Đi sâu vào khả năng thanh toán, số liệu Quý II/2025 cho thấy Vingroup ghi nhận 7.700 tỷ đồng chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. Một vài ý kiến đặt ra vấn đề về áp lực trả lãi của Vingroup.

Tuy nhiên, bên cạnh thực tế rằng chỉ khoảng 1/3 trong số nợ phải trả mới là nợ vay tài chính có phát sinh lãi suất, thì Vingroup cũng đang kiểm soát được dòng tiền trong kỳ khi mà lượng tiền và tương đương tiền lên tới 74.760 tỷ đồng, trong đó 47.000 tỷ đồng là tiền mặt - mức kỷ lục từ trước đến nay. Ngoài ra, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ vay, lãi vay của Vingroup vẫn ổn định qua các thời kỳ.

Trước ý kiến nêu lên rằng một số nhà đầu tư lớn đang rút khỏi Vingroup, tiêu biểu nhất là SK Group. Cách liên tưởng này cần được nhìn nhận đúng bản chất bởi thực tế, đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư toàn cầu của SK những năm gần đây.

Tại Việt Nam, ngoài Vingroup, SK cũng thoái vốn tại Masan và các khoản đầu tư khác. SK đã bày tỏ mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vingroup, phù hợp với định hướng đầu tư mới của Tập đoàn này.

Về phía nhà đầu tư, 5-7 năm là một chu kỳ đầu tư hoàn toàn thông lệ (SK đầu tư vào Vingroup từ năm 2019).

Về phía doanh nghiệp, trong chiến lược vốn, việc một vài cổ đông lớn thoái vốn không đồng nghĩa suy giảm niềm tin, mà ngược lại có thể mở ra dư địa để tập đoàn tiếp tục đa dạng hóa nhà đầu tư, tận dụng dòng vốn mới từ các định chế tài chính quốc tế đang quan tâm sâu sắc đến Việt Nam.

Với những nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Việt Nam, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ sớm nâng hạng từ cận biên lên mới nổi, dòng vốn quốc tế sẽ còn đổ mạnh hơn vào Việt Nam. Đây chính là cơ hội để những doanh nghiệp đầu tàu như Vingroup không chỉ giữ chân mà còn mở rộng mạng lưới cổ đông chiến lược nước ngoài.

Những dữ kiện trên cho thấy những đồn đoán về Vingroup chỉ là do nhầm lẫn căn bản trong cách hiểu, trong khi bức tranh chung phản ánh trạng thái tài chính ổn định, an toàn và có nền tảng tốt để tiếp tục phát triển.