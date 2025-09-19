Vingroup lập kỷ lục mới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên cơ cấu danh mục ETF đầy biến động, đặc biệt trong phiên ATC. Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý khi bất ngờ tăng vọt gần 5,7% lên mức 153.200 đồng/cp, xác lập đỉnh mới. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu này đã tăng gần 280%.

Vốn hóa thị trường cuả Vingroup cũng theo đó tăng hơn 435.000 tỷ từ đầu năm, qua đó lập kỷ lục hơn 590.000 tỷ đồng (~22 tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán, đồng thời đứng trước cơ hội lớn để trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chạm đến mức vốn hóa 600.000 tỷ.

Cổ phiếu VIC bứt phá mạnh trong bối cảnh Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này cho đến thời điểm hiện tại.

World's Best Companies do Tạp chí TIME cùng Công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Statista thực hiện. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên những tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (bao gồm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Đà tăng của cổ phiếu giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. Ước tính khối tài sản của Chủ tịch Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện vào khoảng 270.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, một phần không nhỏ tài sản của vị tỷ phú này còn nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa khoảng 7,5 tỷ USD.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes tại ngày 19/9, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 15 tỷ USD, xếp thứ 175 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Thậm chí, khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn lớn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, hay tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.