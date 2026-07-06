Vingroup lại chọn Đại Dũng làm mái vòm 'ngốn' hàng chục nghìn tấn thép, cao độ 120m cho sân vận động lớn nhất thế giới: Nguồn thép từ đâu?

Hệ mái của sân vận động có khẩu độ vượt nhịp hơn 350 m, phục vụ công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Tổng khối lượng kết cấu thép lên tới hàng chục nghìn tấn và được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m.

Trả lời phỏng vấn, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng cho biết doanh nghiệp được Tập đoàn Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết toàn bộ hệ kết cấu thép mái của sân vận động Hùng Vương - sân vận động lớn nhất thế giới, đồng thời xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép.

Theo ông Dũng, hệ mái của sân vận động có khẩu độ vượt nhịp hơn 350 m, phục vụ công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Tổng khối lượng kết cấu thép lên tới hàng chục nghìn tấn và được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m.

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, vật liệu sử dụng cho các kết cấu chịu lực chính phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, tính đồng nhất, khả năng truy xuất nguồn gốc, cơ tính, khả năng chịu lực, độ bền và các yêu cầu kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nguồn thép của dự án được cung ứng bởi các nhà sản xuất và nhà cung cấp quốc tế gồm Metal One, Posco International, Baosteel, NISCO, Yingkou Steel và Liuzhou Steel. Tại Việt Nam, dự án sử dụng thép của Posco Yamato Vina và Hòa Phát.

Tuy nhiên, thép sản xuất trong nước hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhu cầu vật liệu của dự án. Theo ông Dũng, nguyên nhân là các cấu kiện chịu lực chính của hệ mái yêu cầu thép cường độ rất cao, tiết diện và chiều dày lớn, khổ thép lớn, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cơ tính, độ đồng đều của vật liệu và kiểm định quốc tế. Nguồn cung trong nước hiện chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này.

Ông cho biết một số doanh nghiệp thép Việt Nam đang đầu tư vào công nghệ luyện kim hiện đại, sản xuất thép chất lượng cao và thép xanh. Khi năng lực sản xuất được nâng lên, doanh nghiệp trong nước sẽ có thêm cơ hội tham gia các công trình quy mô lớn với tỷ lệ nội địa hóa cao hơn.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng đánh giá thách thức lớn nhất của dự án là quy mô công trình rất lớn, yêu cầu tiến độ cao trong khi vẫn phải bảo đảm chất lượng, an toàn và độ chính xác thi công, giống như câu nói Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thường chia sẻ: “Áp lực tạo nên kim cương”.

Để triển khai phần mái, dự án áp dụng phương án nâng đồng bộ toàn bộ hệ mái thép nặng hàng chục nghìn tấn lên độ cao hơn 100 m bằng hệ thống kích thủy lực công suất lớn kết hợp công nghệ điều khiển đồng bộ. Theo ông Dũng, đây là giải pháp đang được áp dụng tại các công trình có khẩu độ lớn trên thế giới.