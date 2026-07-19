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Vingroup có thông báo đặc biệt liên quan đến tuyến buýt 0 đồng từ Hà Nội đến siêu dự án 18 tỷ USD

Đinh Anh
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Nếu đang có kế hoạch trải nghiệm dịch vụ này, bạn cần cập nhật thông tin dưới đây.

Vingroup có thông báo đặc biệt liên quan đến tuyến buýt 0 đồng từ Hà Nội đến siêu dự án 18 tỷ USD - Ảnh 1.

Chiều 19/7, VinBus (thuộc Vingroup) đã phát đi thông báo mới liên quan đến tuyến Hạ Long Xanh. Theo đó, từ 12h ngày 19/7/2026, hành khách có thể đặt chỗ trực tuyến trên ứng dụng Green SM thay vì chỉ đăng ký trực tiếp như trước.

Theo hướng dẫn của VinBus, để đặt chỗ, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Green SM, chọn mục "Xanh liên tỉnh", sau đó lựa chọn tuyến Hạ Long Xanh cùng khung giờ phù hợp.

Vingroup có thông báo đặc biệt liên quan đến tuyến buýt 0 đồng từ Hà Nội đến siêu dự án 18 tỷ USD - Ảnh 2.

Cách đặt tuyến Hạ Long Xanh trên ứng dụng Green SM.

Đơn vị vận hành cũng lưu ý, tuyến xe vẫn miễn phí 100% giá vé. Mỗi tài khoản được đặt tối đa 2 chỗ, tùy theo số ghế còn trống trên hệ thống. Hành khách có thể đặt trước tối đa 1 ngày và tối thiểu 30 phút trước giờ xe khởi hành. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần cập nhật ứng dụng Green SM lên phiên bản mới nhất.

Thông báo được đưa ra sau hơn một tháng kể từ khi tuyến buýt miễn phí Hà Nội - Hạ Long chính thức đi vào hoạt động, tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm cho hành khách bằng việc số hóa quy trình đặt chỗ.

Theo đó, tuyến Hạ Long Xanh do VinBus vận hành được đưa vào khai thác nhằm kết nối Hà Nội với Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Ngay từ khi ra mắt, tuyến xe đã thu hút sự quan tâm bởi mô hình miễn phí hoàn toàn, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng trải nghiệm hành trình đến Hạ Long.

Hiện tuyến buýt này được điều chỉnh thành 2 nhánh tuyến riêng gồm: HLX1 (Times City - Hạ Long Xanh) và HLX2 (Ocean Park 1 - Hạ Long Xanh).

Cụ thể, nhánh tuyến HLX 1 có thời gian khởi hành như sau:

- Chiều đi từ Times City, xe xuất bến lúc 7h và 13h.

- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 11h và 17h.

Nhánh tuyến HLX2 có thời gian khởi hành như sau:

- Chiều đi từ Ocean Park 1, xe xuất bến lúc 9h và 14h.

- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 13h và 18h.

Cả 2 nhánh tuyến này đều có thời gian chạy dự kiến hết 150 phút, từ thứ 2 - thứ 6. Số lượng ghế quy định là 27. Tất cả người dân đều được trải nghiệm miễn phí dịch vụ này.

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xe buýt

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