VinFast vừa làm một điều "vô tiền khoáng hậu" ở Việt Nam

Vừa mới đây, VinFast cho biết số lượng xe bàn giao từ đầu năm tới nay đã vượt mốc 100.000 chiếc.

Cụ thể hơn, thương hiệu ô tô số 1 Việt Nam đã bàn giao 13.914 chiếc xe trong tháng 9, nâng tổng số xe bàn giao từ đầu năm tới nay là 103.884 chiếc. Đây cũng là con số chưa từng có tiền lệ trên thị trường ô tô Việt Nam.

VinFast cho biết thêm rằng mẫu xe dẫn đầu là VF 3 với 31.386 xe - riêng tháng 9 đạt 2.682 chiếc; theo sau là VF 5 với 30.956 xe - với 3.847 chiếc trong tháng 9, phiên bản Herio Green chuyên chạy dịch vụ cũng ghi nhận doanh số 8.604 xe lũy kế. Các mẫu VF 6 và VF 7 đạt lần lượt 14.425 và 5.877 xe, trong khi mẫu MPV 7 chỗ Limo Green tăng tốc mạnh, với 2.120 xe giao trong tháng 9.

VinFast VF 3 là mẫu xe dẫn đầu với tổng số xe được bàn giao đạt hơn 31.000 chiếc.

Cho đến nay, VinFast đã có liên tiếp 11 tháng có doanh số xe cao nhất toàn thị trường. Nhu cầu có thể tiếp tục duy trì hoặc tăng cao trong các tháng cuối năm nay. VinFast cho biết đã gia tăng năng lực sản xuất cho nhà máy ở Hải Phòng và Hà Tĩnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Với đà phát triển này, hãng có thể sẽ đạt những thành tích nổi bật khác.

Cơ hội cho ngành xe Việt Nam

Khi doanh số xe VinFast tăng mạnh qua từng tháng, một hệ quả tất yếu là áp lực nhu cầu linh kiện, vật liệu và công nghệ phụ trợ cũng gia tăng theo. Bối cảnh này có thể được xem là thời điểm cho các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, vật liệu, kết cấu phụ trợ trong nước mở rộng hoạt động sản xuất.

VinFast từng cho biết hơn 60% linh kiện xe được sản xuất tại Việt Nam; hãng cũng đặt ra mục tiêu nội địa hóa cao hơn trong thời gian tới, mục tiêu đạt tới mức 84% trong năm 2026. Việc nâng tỷ lệ nội địa hóa không đơn giản, bởi nó đòi hỏi chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý chất lượng, chi phí và khả năng cạnh tranh với linh kiện nhập khẩu từ các thị trường có quy mô chuỗi phụ trợ mạnh như Thái Lan hay Trung Quốc.

Nhu cầu tăng cao, VinFast đã phải gia tăng năng lực sản xuất ở các nhà máy.

Nếu VinFast thực sự tiến sâu hơn vào nội địa hóa đi kèm với doanh số ngày một tăng, chuỗi cung ứng Việt Nam sẽ có điều kiện tốt hơn để phát triển.

Trong bối cảnh này, câu chuyện nội địa hóa không chỉ là tham vọng của riêng VinFast, mà là bài toán của cả chuỗi cung ứng ô tô Việt Nam và là cơ hội để nhiều công ty trong nước tham gia mạnh mẽ hơn vào giá trị gia tăng cao.