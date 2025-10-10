Vừa công bố thiết kế mẫu xe xăng lạ của VinFast

Cách đây chưa lâu, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã đăng tải Công báo sở hữu công nghiệp, trong đó có hình ảnh thiết kế một mẫu ô tô do VinFast đứng tên.

Đây là một mẫu xe gầm cao có kiểu dáng lạ, chưa từng được sản xuất và dường như cũng chưa từng xuất hiện. Mẫu xe này có lưới tản nhiệt lớn ở đầu xe, gợi ý đây là một mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Mẫu xe lạ xuất hiện trong công báo của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Theo thông tin có trong công báo, mẫu xe này do 3 nhà thiết kế mang quốc tịch Ý thực hiện, gồm Bonzanigo Carlo Alessandro Tullio Maria, Borgogno Luca, và Piguzzi Matteo. Đây đều là các nhà thiết kế làm việc tại studio thiết kế Ý lừng danh Pininfarina, đơn vị từng có hợp tác lâu năm với Ferrari.

Trên thực tế, Pininfarina là một trong những studio có mối quan hệ chặt chẽ với VinFast khi đã đảm nhận trách nhiệm thiết kế của nhiều mẫu xe, trong đó có bộ đôi VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0, và hai mẫu xe điện cao cấp VF 8 và VF 9.

Bản thiết kế được công bố cho thấy xe có 2 phương án thiết kế với các khác biệt nhỏ ở ngoại hình, có thể nhận biết ở chi tiết lưới tản nhiệt, đèn định vị chữ V cách điệu đầu xe, và cụm logo sau xe.

Xe có 2 phương án thiết kế.

Sau khi công báo xuất hiện trên cơ sở dữ liệu, nhiều người cho rằng đây là mẫu xe sắp đi vào sản xuất, và cho rằng VinFast sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, các phỏng đoán này không có cơ sở khi xem xét kỹ các thông tin có trong công báo.

Theo đó, các phương án thiết kế của xe được nộp lên từ năm 2017, tới nay được công bố do đã được xác nhận bảo hộ. Điều này có nghĩa rằng thiết kế của xe được nộp lên từ những ngày đầu VinFast thành lập (năm 2017) - là lúc chưa đưa ra quyết định dừng sản xuất xe xăng (năm 2022).

Hai phương án thiết kế có một số khác biệt nhỏ.

Hiện tại, toàn bộ các mẫu xe của hãng, từ xe máy, ô tô, đến xe buýt đều là các xe sử dụng động cơ điện. Hệ thống và dây chuyền sản xuất của hãng cho tới nay cũng đã tối ưu cho các dòng xe điện, không phù hợp để sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong.

Do đó, khả năng mẫu xe này hay bất cứ mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong nào cũng đều khó có khả năng ra đời từ nhá máy hiện tại của hãng.

Hai phương án thiết kế của xe: