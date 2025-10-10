Từng xuất hiện ở Việt Nam xe máy VF: Khỏe hơn cả Exciter, có ABS trước-sau, dùng Smartkey cực tiện

Tại Triển lãm Ôtô - Xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show) 2024, SYM từng mang tới trưng bày mẫu xe côn tay VF 185. Đây là mẫu xe thuộc dòng underbone mang kiểu dáng góc cạnh, thể thao, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một lựa chọn mạnh mẽ ở phân khúc trên 125 cc.

Sau khi hiện diện tại sự kiện, nhiều tin đồn cho rằng mẫu xe này sẽ sớm được phân phối chính thức; song, tới nay, SYM VF 185 vẫn chưa xuất hiện trên thị trường.

SYM VF 185 từng xuất hiện tại VMS 2024.

SYM VF 185 trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì tương tự các đối thủ khác trong phân khúc côn tay thể thao phân khối nhỏ như Yamaha Exciter 155 hay Honda Winner X; tuy nhiên, VF 185 trở nên khác biệt khi sử dụng động cơ có dung tích 183 cm³ - yêu cầu bằng lái A2 tại thời điểm xuất hiện ở Việt Nam.

Động cơ của xe làm mát bằng dung dịch và hệ thống phun xăng điện tử (EFI), kết hợp hộp số 6 cấp; công suất tối đa khoảng 14,7 kW (khoảng 19,7 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 17,4 Nm. Với dung tích lớn hơn, công suất của xe cũng nhỉnh hơn các xe cùng phân khúc.

SYM VF 185 thuộc phân khúc xe côn tay thể thao, tương tự Exciter hay Winner.

Điều thú vị là SYM VF 185 có kích thước tương đồng các mẫu underbone phổ biến (2.000 x 740 x 1.150 mm), yên cao khoảng 800 mm và trọng lượng khoảng 135 kg dù có khối động cơ lớn hơn một chút.

Tất cả bộ phận chiếu sáng của SYM VF 185 đều sử dụng đèn LED. Cùng với đó, xe sử dụng cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD, và một số tiện nghi khác như cổng sạc USB.

Xe sử dụng đồng hồ cơ kết hợp màn hình điện tử.

Một trong những điểm mạnh so với đối thủ là SYM VF 185 trang bị phanh ABS ở cả bánh trước và bánh sau. Trong khi đó, hai mẫu xe côn tay phổ biến tại Việt Nam chỉ trang bị phanh ABS ở bánh trước; thậm chí, một số mẫu xe côn tay thể thao bình xăng trước trong phân khúc động cơ này còn không được trang bị phanh ABS, ví dụ như Yamaha XS155R hay Yamaha MT-15.

Thiết kế của SYM VF 185 tập trung vào đường nét góc cạnh, vành nhôm đúc 17 inch cùng yên phân tầng tạo phong cách thể thao tương tự các đối thủ Nhật Bản trong cùng phân khúc.

Khóa Smartkey gia tăng tính tiện dụng.

Tại thị trường khu vực, SYM gần đây công bố phiên bản nâng cấp mang tên VFE 185i, được giới thiệu chính thức ở Malaysia với một số điều chỉnh về thiết kế, tem màu, và nâng cấp trang bị như khóa thông minh (smart key) và cổng sạc QC 3.0; động cơ vẫn giữ cấu hình 183 cc, công suất và mô-men xoắn tương tự VF185.

Ở Malaysia, đơn vị phân phối cho VFE 185i đưa ra mức giá 9.988 ringgit (xấp xỉ 53,9 triệu đồng).

SYM VFE 185i mới được ra mắt tại Malaysia.

Tại Việt Nam, thương hiệu đến từ Đài Loan (Trung Quốc) này vốn nổi bật ở mảng xe ga, đặc biệt các dòng 50 cc không yêu cầu giấy phép lái xe, phù hợp với học sinh, sinh viên.

Ở mảng xe côn tay, SYM từng đưa về Việt Nam mẫu SR170 vào khoảng năm 2018 nhưng mẫu này không đạt doanh số nổi bật và hiện đã ngừng phân phối, cho thấy thách thức thực tế khi cạnh tranh với hai tên tuổi chiếm ưu thế lâu năm là Yamaha và Honda. SYM VF 185 từng được nhìn nhận như bản hoàn thiện hơn so với SR170.

Yamaha Exciter và Honda Winner giữ thị phần lớn ở phân khúc underbone thể thao nhờ mạng lưới đại lý, thói quen người tiêu dùng và chiến lược giá, VF185/VFE 185i hướng tới yếu tố động cơ lớn hơn (183 cc) để tạo khác biệt về sức mạnh.

Tuy nhiên, yêu cầu sử dụng bằng lái xe hạng A2 vào thời điểm xe xuất hiện tại Việt Nam có thể là một trong những trở ngại lớn. Song, quy định mới được áp dụng từ đầu năm 2025 đã thay đổi hạng bằng lái xe, có thể mở ra một cánh cửa cho SYM VF 185 được phân phối chính thức.