Xe máy điện VinFast bán nhiều gấp 5 lần, Honda mất khách?

Doanh số VinFast tăng gần 5 lần

Theo số liệu từ MotorCycles Data, Việt Nam hiện là thị trường xe hai bánh lớn thứ tư toàn cầu, trong đó, lượng tiêu thụ xe máy điện đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo thống kê của Motorcycles Data, toàn thị trường Việt tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe sau 8 tháng đầu 2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi các dòng xe ga truyền thống có mức tăng trưởng chậm với mức tăng 14,8% sau 8 tháng tính từ đầu năm 2025 thì nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng trưởng cao vượt bậc.

Cụ thể, những dòng xe máy điện có công suất motor không quá 4 kW, không cần bằng lái (tương đương xe động cơ đốt trong dưới 50 phân khối), tăng 89% doanh số so với cùng kỳ 2024. Dòng xe máy điện cần bằng lái, tương đương xe động cơ đốt trong trên 50 phân khối, tăng 197%.

Sự tăng trưởng này có đóng góp không nhỏ từ VinFast, thương hiệu thuần điện "made in Vietnam". Báo cáo thị trường cho thấy, VinFast đang giữ vị trí nổi bật hàng đầu, được chuyên trang MotorCycles Data nhận diện là hãng xe đang dẫn dắt thị trường xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam.

Dù dải sản phẩm hoàn toàn là xe máy điện, VinFast đã vững vàng ở vị trí thứ ba trong tổng doanh số xe hai bánh (chỉ xếp sau Honda và Yamaha).

Điều ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng: Doanh số của VinFast đã tăng đến 447% (gần 5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số "biết nói", thể hiện sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt Nam đối với phương tiện di chuyển xanh.

Doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, đạt 209.000 chiếc chỉ trong nửa đầu năm, tăng gần gấp đôi (99,2%) so với cùng kỳ. VinFast chính là một trong những động lực chính thúc đẩy sự bùng nổ này.

Honda mất khách?

Honda (cùng với Yamaha) vẫn là những thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất thị trường xe máy Việt Nam tính đến hết tháng 8/2025.

Nếu doanh số Yamaha tăng 8,6% thì Honda duy trì mức tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, với xu hướng mới của thị trường và sự thay đổi trong chính sách vĩ mô, doanh số Honda trong tương lai rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Kết quả khảo sát gần đây của Q&Me về xu hướng lựa chọn xe máy tiếp theo của người tiêu dùng Việt Nam đã hé lộ sự thay đổi lớn, cho thấy sức hút của các thương hiệu xe máy xăng truyền thống, mà điển hình là Honda, đang có dấu hiệu lung lay trước làn sóng điện hóa.

Cụ thể, có tới 50% người được hỏi sẽ lựa chọn Honda là thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo; song, điều đáng chú ý là có tới 82% người được hỏi đang sử dụng xe Honda.

Sự sụt giảm đáng kể này phản ánh xu hướng chung của thị trường, khi 54% người tiêu dùng được khảo sát cho biết họ sẽ ưu tiên chọn mua xe máy điện thay vì xe máy xăng (chỉ 24%).

Đáng chú ý, VinFast đang là thương hiệu hưởng lợi lớn nhất từ sự dịch chuyển này: dù chỉ 4% đang sử dụng, có tới 32% dự định chọn VinFast cho chiếc xe tiếp theo nhờ những yếu tố về Công nghệ xe điện (71%) và Lợi ích môi trường (63%).

Trong khi đó, Honda vẫn giữ chân khách hàng nhờ "Thương hiệu / độ bền / uy tín", "Bền bỉ / đáng tin cậy", và "Tiết kiệm nhiên liệu / chi phí sử dụng thấp", nhưng dường như các yếu tố này không đủ sức nặng để giữ vững vị thế áp đảo khi Việt Nam cam kết đạt Net Zero 2050 và lên kế hoạch cấm xe máy xăng ở các vành đai trung tâm Hà Nội vào năm 2026.