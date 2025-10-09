Xe 'ăn xăng như ngửi' ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Có mẫu to hơn Vios ăn 3,8L/100km, cắm sạc đi 120km như xe điện

Chỉ trong tháng đầu tiên của quý IV, khách hàng Việt có cơ hội tiếp cận những sản phẩm mới từ các thương hiệu lớn như Suzuki, BYD, Mercedes-Benz và Lynk & Co. Sự xuất hiện của những mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh sôi nổi, thúc đẩy doanh số vào mùa cuối năm.

Mercedes-Benz E-Class mới

Sự kiện được mong chờ nhất trong tháng 10 chính là màn ra mắt của 'ngôi sao' hạng sang Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới, dự kiến vào ngày 16/10.

Xe đã được các đại lý nhận cọc với 3 tùy chọn: E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG.

E-Class mới sở hữu ngoại thất được tinh chỉnh hiện đại hơn, nổi bật với dải đèn LED bao quanh lưới tản nhiệt và đèn hậu thiết kế mới. Khoang lái được nâng cấp đáng kể với màn hình trung tâm cỡ lớn (12,3 inch hoặc 17,7 inch tùy phiên bản).

Hai phiên bản E 200 sử dụng máy xăng I4 2.0L, sản sinh công suất 204 mã lực. Đặc biệt, phiên bản E 300 AMG mạnh mẽ hơn với 258 mã lực, đi kèm hệ thống pin 48 V (mild hybrid) và hộp số tự động 9 cấp.

Công nghệ này không chỉ tăng cường hiệu suất vận hành mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, với mức tiêu hao chỉ từ 6,8 đến 7,2 lít/100 km theo chu trình kết hợp.

Dù chưa được công bố chính thức, các tư vấn bán hàng dự đoán E-Class mới sẽ tăng giá nhẹ so với thế hệ trước.

Hiện Mercedes-Benz E-Class thế hệ cũ tại Việt Nam có 3 phiên bản, gồm E 180 giá 2,09 tỷ đồng; E 200 Exclusive giá 2,39 tỷ đồng và E 300 AMG giá 2,95 tỷ đồng.

Suzuki Fronx

Đại diện duy nhất sở hữu động cơ mild hybrid trong phân khúc SUV cỡ A tính đến thời điểm hiện tại là Suzuki Fronx, mẫu xe đã được chốt lịch ra mắt trong tháng 10.

Fronx trang bị hệ truyền động mild-hybrid kết hợp máy xăng 1.5L, 4 xy lanh (công suất 101 mã lực, mô men xoắn 135 Nm), cùng motor điện và pin Lithium ion.

Do chỉ trang bị động cơ hybrid nhẹ nên Fronx bản mild-hybrid có mức tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100km; trong khi phiên bản xăng thường tiêu thụ cao hơn, khoảng 5,5 lít/100km.

Khác biệt với đối thủ Kia Sonet hay Toyota Raize, Fronx mang thiết kế dáng SUV lai coupe độc đáo, hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Giá bán sẽ là yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh của Fronx.

Tại Indonesia, Suzuki Fronx được bán ra với mức giá 259-320 triệu Rupiah, tương đương 413 - 510 triệu đồng.

Nếu có mức giá dưới 500 triệu đồng, Fronx được đánh giá sẽ có sức cạnh tranh tốt và có thể trở thành "người thay đổi cuộc chơi" của Suzuki tại Việt Nam.

BYD Seal 5

BYD Seal 5 sẽ là mẫu xe tiếp theo được thương hiệu xe điện Trung Quốc này giới thiệu tại Việt Nam, định vị cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ C cùng Kia K3 hay Mazda3.

Xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid (Plug-in Hybrid - PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L Xiaoyun và motor điện hiệu suất cao.

Seal 5 đạt tổng công suất tối đa 200 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây.

Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 3,8 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp. Điểm mạnh lớn nhất là khả năng di chuyển lên đến 1.200 km khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin, một con số khiến mẫu sedan này trở nên cực kỳ cạnh tranh.

Tuy nhiên, giá bán và sự tin cậy về hệ truyền động PHEV vẫn là biến số lớn đối với khách hàng Việt.

Lynk & Co 08

Lynk & Co 08 là mẫu SUV tiếp theo từ thương hiệu Trung Quốc này, nổi bật với hệ truyền động PHEV được quảng cáo là "super hybrid".

Xe sử dụng động cơ đốt trong 1.5L (135 mã lực) kết hợp với một motor điện mạnh 208 mã lực.

Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,3 lít/100km, quãng đường di chuyển với một bình xăng đầy đạt khoảng 1.400km.

Gói pin dung lượng 39,6 kWh cho phép 08 vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 200 km và hỗ trợ sạc nhanh DC (10-80% trong 33 phút).

Với hệ truyền động phức tạp và tiên tiến, 08 dự kiến sẽ không có mức giá thấp. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được định vị là sản phẩm phô diễn công nghệ của Lynk & Co tại Việt Nam hơn là một mẫu xe hướng đến số đông.

Sự xuất hiện đồng loạt của các tân binh từ Á đến Âu, trải dài từ xe hạng A đến xe hạng sang, cùng với sự đa dạng của các lựa chọn động cơ (xăng, mild hybrid, plug-in hybrid), hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường ô tô Việt Nam những tháng cuối năm. Điều này không chỉ mang lại nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho người tiêu dùng mà còn là giai đoạn các hãng xe bước vào cuộc chạy đua doanh số quyết liệt trước thềm Tết Nguyên Đán.