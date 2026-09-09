VinFast VF 5 mới lộ diện không che với các điểm nhận diện khác nhau: Dễ có nhiều bản, bản cao cấp có viền chrome 'cánh chim', mâm 2 tông màu sành điệu

Bốn chiếc VinFast VF 5 bản nâng cấp trong nhà máy hé lộ hàng loạt cải tiến ở bên ngoài, trong đó đặc biệt có xuất hiện phiên bản có thể là Herio Green.

VinFast VF 5 mới lộ diện với nhiều bản

Đoạn clip ngắn vừa xuất hiện ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe VinFast đỗ thành hàng dọc trong nhà máy. Dựa vào các điểm nhận diện đặc trưng, đây nhiều khả năng là phiên bản mới của dòng xe VF 5. Tổng thể phần hông giữ thiết kế gần như tương tự bản hiện hành, điểm khác biệt tập trung ở phần đầu, đuôi và bộ mâm.

4 chiếc VinFast VF 5 mới được bắt gặp trong khu vực nhà máy. Ảnh cắt từ clip: FB

Bốn chiếc xe xuất hiện trong clip có một số chi tiết ngoại thất không giống nhau. Chiếc đỗ đầu tiên trang bị viền chrome hình cánh chim ở đầu xe cùng bộ mâm phối hai tông màu đen và bạc. Chiếc thứ hai giữ nguyên viền chrome nhưng sử dụng mâm màu đen toàn bộ. Chiếc đỗ cuối hàng có thiết kế đơn giản nhất khi dùng mâm sắt và bỏ phần viền trang trí.

Hiện tại, dòng VF 5 có "anh em song sinh" Herio Green hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Chiếc xe đỗ cuối hàng với trang bị tối giản có thể là dòng xe này.

Trước đó khoảng một tuần, một chiếc xe có ngoại hình tương tự chiếc đỗ đầu hàng cũng lộ diện hoàn toàn trong khuôn viên nhà máy. Ở trong khuôn viên nhà máy, mẫu xe này cũng nhiều lần được bắt gặp với lớp ngụy trang kín. Ngoài ra, chi tiết thiết kế của mẫu xe này đã từng xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp từ đầu năm nay.

Một chiếc xe khác gắn logo VF 5 phía sau cũng được bắt gặp trong nhà máy trước đó. Ảnh: FB

VinFast chưa đưa ra thông tin chính thức về dòng xe này. Tuy nhiên, các nét thiết kế đặc trưng cho thấy đây là phiên bản nâng cấp của VF 5.

VinFast VF 5 mới sẽ có những nâng cấp gì?

Ngoại thất xe ghi nhận nhiều thay đổi trực quan. Cụm đèn chiếu sáng tạo hình sắc sảo hơn, chuyển sang công nghệ LED. Đèn hậu chuyển lên vị trí cao hơn, ngang hàng với logo chữ V. Xe được trang bị cánh gió phía sau dài hơn cùng kiểu dáng mâm mới.

VF 5 mới trông sẽ hiện đại hơn nhờ những thay đổi ở cụm đèn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Về nội thất, hình ảnh thử nghiệm do trang Rushlane của Ấn Độ đăng tải cho thấy không gian cabin nhận nhiều tinh chỉnh. Xe được trang bị vô-lăng hai chấu vát hai đáy và màn hình trung tâm kích thước lớn hơn. Cửa gió điều hòa thiết kế ẩn vào thanh ngang trên táp-lô, đi kèm bảng điều khiển trung tâm mang giao diện mới.

Chiếc xe chạy thử tại Ấn Độ có nội thất thay đổi rõ nét. Ảnh: Rushlane

Phiên bản VF 5 hiện hành sử dụng động cơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, kết hợp bộ pin 37,23 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 326 km mỗi lần sạc đầy. Phiên bản nâng cấp được kỳ vọng cải thiện các thông số về pin và động cơ.

Tại giải thưởng Car Choice Awards 2026, VinFast VF 5 vào nhóm 5 xe nhận điểm số cao nhất từ Hội đồng thẩm định và các chuyên gia ở hạng mục "Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng". Bản nâng cấp hứa hẹn tăng sức cạnh tranh trên thị trường nếu sớm ra mắt. Tuy nhiên, xe tranh giải hiện tại vẫn là phiên bản đang bán, do vòng đề cử của chương trình đã đóng.



