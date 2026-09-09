Hyundai Santa Fe 2027 lộ diện: Đuôi xe đổi hoàn toàn, thiết kế từng gây tranh cãi nay đã khác

Loạt ảnh chụp lén mới nhất tại California đã hé lộ diện mạo mới của Hyundai Santa Fe, đặc biệt là phần đuôi xe với khoang cốp mở rộng và cổng sạc bên hông không còn bị che khuất.

Hyundai Santa Fe mới lộ diện rõ nhất từ trước đến nay.