VinFast úp mở mẫu xe máy điện hoàn toàn mới, chỉ một chi tiết đã khiến dân mê xe bàn tán

Chỉ với một bức ảnh và dòng chữ "Coming Soon", VinFast đã khiến cộng đồng yêu xe chú ý.

VinFast vừa đăng tải hình ảnh "nhá hàng" một mẫu xe máy điện mới trên fanpage chính thức Xe Máy Điện VinFast, kèm dòng trạng thái: "Đón chờ dấu ấn thế hệ mới cùng Xe máy điện VinFast..." cùng dòng chữ "Coming Soon" , hé lộ thời điểm ra mắt sản phẩm mới đã cận kề.

Dù chỉ công bố hình ảnh ở dạng silhouette (đổ bóng), bức ảnh vẫn để lộ nhiều chi tiết đáng chú ý ở phần đầu xe, đặc biệt là hệ thống đèn LED định vị.

Quan sát hình ảnh do VinFast công bố, mẫu xe sở hữu dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V ở trung tâm, kéo dài sang hai bên thành cụm đèn mang phong cách "cánh chim". Thiết kế này gợi nhớ ngôn ngữ nhận diện đang được VinFast áp dụng trên nhiều mẫu ô tô của hãng.

Đây cũng chính là chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu xe máy điện từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của VinFast tại Ấn Độ cách đây ít ngày.

Theo đó, hình ảnh trong hồ sơ đăng ký tại Ấn Độ cho thấy một mẫu xe tay ga điện hoàn toàn mới với dải đèn LED định vị phía trước có tạo hình rất giống chiếc xe vừa được VinFast "úp mở". Cả hai đều sử dụng logo chữ V phát sáng ở trung tâm, kết hợp hai dải LED kéo ngang sang hai bên, tạo diện mạo hiện đại và khác biệt so với các dòng Evo, Feliz hay Klara đang được bán tại Việt Nam.

Những chi tiết khác được giữ lại từ mẫu xe hiện tại bao gồm vành hợp kim 14 inch, yên xe có chỗ để chân cho người ngồi sau, sàn để chân phẳng, gác chân, động cơ đặt ở trục bánh sau, màn hình TFT, hệ thống chìa khóa thông minh với chức năng khởi động không cần chìa khóa. Các bộ phận khác như phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc đôi phía sau sử dụng khí nén, phanh đĩa trước và các yếu tố khác dường như cũng được giữ nguyên.﻿

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh VinFast đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng mảng xe máy điện ra thị trường quốc tế, đặc biệt là Ấn Độ - nơi hãng đang xây dựng nhà máy và chuẩn bị triển khai hoạt động kinh doanh. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe mới có thể được giới thiệu tại thị trường này trước khi mở bán ở các quốc gia khác.

Hiện VinFast vẫn chưa công bố tên xe, thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, với việc fanpage đã bắt đầu chiến dịch "Coming Soon", nhiều khả năng mẫu xe máy điện mới sẽ sớm được hãng giới thiệu trong thời gian tới.

Đáng chú ý, xe máy điện VinFast tại Việt Nam vừa được điều chỉnh giá với mức giảm từ khoảng 2 đến 5 triệu đồng tùy từng sản phẩm và hình thức sử dụng pin.

Sau khi áp dụng bảng giá mới, các mẫu xe máy điện VinFast tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh về giá trong từng phân khúc. Đơn cử, VinFast Viper có giá 40,6 triệu đồng khi mua kèm pin, thấp hơn đáng kể so với Honda Air Blade 125, hiện có giá từ 42,4 đến 48 triệu đồng.

Tương tự, Evo Grand được niêm yết ở mức 22,5 triệu đồng kèm pin, thấp hơn Honda ICON e:, có giá từ 29,3 đến 29,7 triệu đồng kèm pin, đồng thời cũng thấp hơn mẫu Yadea Ossy với giá 23,2 triệu đồng khi mua kèm pin.

Bên cạnh lợi thế về giá bán, VinFast hiện vẫn là thương hiệu dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam về doanh số. Theo dữ liệu của MarkLines, doanh số xe máy điện của VinFast trong năm 2025 tăng gần gấp 6 lần so với năm 2024, đạt khoảng 400.000 xe.

Trong khi đó, số liệu do chính VinFast công bố là 406.453 xe. Kết quả này giúp hãng nắm giữ khoảng 56% thị phần xe máy điện tại Việt Nam, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường.