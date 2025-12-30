VinFast sẽ phân phối hơn trăm nghìn xe điện tại 1 nước, Ford thừa nhận 'tụt hậu 10 năm'

VinFast sẽ phân phối hơn trăm nghìn xe điện tại Congo

Tập đoàn Vingroup vừa ký Biên bản ghi nhớ (MoU) ba bên với chính quyền Thành phố Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Công ty Exposure SARL, mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm phát triển hệ thống giao thông đô thị xanh, hiện đại và dễ tiếp cận cho thủ đô Congo.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện do VinFast sản xuất, gồm xe buýt điện, ô tô điện và xe máy điện, phục vụ giao thông công cộng, đội xe hành chính và nhu cầu đi lại của người dân, song song với việc xây dựng hệ sinh thái xe điện gồm trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Về phân công nhiệm vụ, VinFast sẽ cung cấp các đề xuất thương mại và kỹ thuật cho đội xe điện. Exposure phụ trách lập kế hoạch kinh doanh ban đầu, triển khai thủ tục hành chính – pháp lý liên quan đến nhập khẩu, phân phối và vận hành tại địa phương. Còn Thành phố Kinshasa giữ vai trò hỗ trợ chính sách, hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện tiếp cận hạ tầng và chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoạt động đội xe buýt điện.

Trong giai đoạn đầu đến hết quý I/2026, VinFast dự kiến cung cấp khoảng 500 xe buýt điện, 1.000 ô tô điện cho đội xe công cộng, đồng thời phân phối 10.000–20.000 ô tô điện và 50.000–100.000 xe máy điện ra thị trường. Bên cạnh phương tiện, Vingroup cam kết chuyển giao tri thức, đào tạo lái xe, kỹ thuật viên và đội ngũ vận hành, hỗ trợ thiết kế hạ tầng điện hóa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng sống tại Kinshasa.

Xe buýt điện Trung Quốc bùng nổ xuất khẩu, hướng đến Đông Nam Á

Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu xe buýt điện của Trung Quốc tăng trưởng bùng nổ, với 9.000 chiếc được xuất sang thị trường toàn cầu, tăng 124% so với cùng kỳ trước, theo số liệu Nikkei Asia Review. Đây là kết quả của nỗ lực mở rộng ra nước ngoài khi cạnh tranh trong nước gia tăng và nhu cầu nội địa chững lại.

Tại Đông Nam Á, mạng lưới xe buýt điện đang mở rộng nhanh chóng. Ở Indonesia, Transjakarta đã ứng dụng hơn 420 xe buýt điện từ các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD, Skywell và Zhongtong, với mục tiêu đạt 10.000 xe vào năm 2030. Một nhà máy lắp ráp xe điện tại Magelang, Trung Java cũng được khai trương để phục vụ nhu cầu nội địa.

Tại Malaysia, ít nhất 146 xe buýt điện đang vận hành trên các tuyến chính, dù thị phần hiện còn nhỏ. Ở Singapore và Philippines, các hợp đồng xe buýt điện từ các hãng Trung Quốc cũng được triển khai nhằm thúc đẩy giao thông sạch. Dù còn thách thức về an ninh mạng và chính sách kỹ thuật, xu hướng này phản ánh nhu cầu gia tăng đối với giao thông công cộng xanh và vị thế ngày càng lớn của các nhà sản xuất Trung Quốc trong khu vực.

Ford thừa nhận tụt hậu 10 năm về pin xe điện, buộc bắt tay công nghệ Trung Quốc

Hãng xe lớn nhất nước Mỹ Ford Motor thừa nhận rằng mình đi sau Trung Quốc khoảng một thập kỷ trong phát triển công nghệ pin xe điện, buộc phải thay đổi chiến lược hợp tác nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Thay vì tự phát triển từ đầu, Ford đã chấm dứt hai thỏa thuận lớn với đối tác Hàn Quốc và ký kết hợp tác sử dụng công nghệ pin Lithium Iron Phosphate (LFP) từ nhà sản xuất Trung Quốc CATL để sản xuất pin lưu trữ năng lượng tại nhà máy ở Michigan. Việc mua bản quyền công nghệ cho phép hãng rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận kỹ thuật sản xuất tiên tiến, trong khi nếu tự nghiên cứu mất tới 10 năm để đạt hiệu năng tương đương.

Pin LFP có tuổi thọ cao, phù hợp với nhiều ngành cần đến năng lượng điện.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu tăng trưởng chậm lại, khiến các nhà sản xuất ô tô truyền thống như Ford phải tìm kiếm động lực mới và thu hẹp khoảng cách với đối thủ mạnh từ Trung Quốc. Hợp tác với CATL cũng cho thấy xu hướng phụ thuộc lẫn nhau trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu, thay vì cạnh tranh thuần túy.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn.