Mẫu xe mới đăng ký tại VN siêu tiết kiệm xăng đe dọa vị thế ‘ông vua xe ga’ Honda SH125?

Văn Chế |

Một công ty đang xây nhà máy tại Bình Dương vừa đăng ký bản quyền mẫu xe tay ga hybrid mới tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong xu hướng điện hóa xe máy.

People R Hybrid 125 thách thức ‘ông vua xe ga’ Honda tại Việt Nam?

Giá xe điện Honda, Yamaha lao dốc tại đại lý: Điều gì đang xảy ra?
