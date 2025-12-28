Giá xe điện Honda, Yamaha lao dốc tại đại lý: Điều gì đang xảy ra?

Giá xe điện Honda, Yamaha lao dốc tại đại lý

Hai “ông lớn” Honda và Yamaha đang chịu sức ép thay đổi chiến lược bán xe máy điện tại Việt Nam khi doanh số chưa đạt kỳ vọng, buộc các đại lý phải giảm giá mạnh cho những mẫu xe mới ra mắt.

Các dòng xe điện như Honda ICON e: từng được niêm yết giá cao để tạo ấn tượng chất lượng, nay được chào bán thực tế khoảng 28,5–29,5 triệu đồng cho cả xe và pin, giảm tới 22–25% so với công bố ban đầu. Nếu mua xe không kèm pin, mức giá thậm chí chỉ khoảng 17 triệu đồng, rẻ hơn cả mẫu xe số truyền thống Honda Wave Alpha.

Tình trạng tương tự diễn ra với Yamaha Neo’s, vốn niêm yết gần 49 triệu đồng, nhưng tại đại lý được giảm giá sâu khoảng 15–20 triệu đồng.

Chuyên gia nhận định định giá cao ban đầu là chiến lược xây dựng hình ảnh cao cấp, nhưng trước sự bùng nổ doanh số của đối thủ như VinFast và Yadea, các hãng Nhật buộc phải điều chỉnh để giành thị phần. Việc giảm giá sâu trong thời gian ngắn cũng tạo áp lực tâm lý và tài chính cho khách hàng mua sớm, đồng thời đặt ra yêu cầu minh bạch giá và chiến lược phát triển hạ tầng pin trong bối cảnh thị trường xe điện cạnh tranh gay gắt.

Xe điện có tiết kiệm hơn xe xăng?

Trong nhiều năm qua, xe điện được quảng bá là lựa chọn tiết kiệm nhờ không tốn tiền xăng và chi phí bảo dưỡng thấp. Tuy nhiên, các phân tích từ Financial Times và Consumer Reports cho thấy tổng chi phí sở hữu xe điện trong vòng 8–10 năm có thể không rẻ hơn xe xăng như kỳ vọng, thậm chí trong một số trường hợp còn cao hơn.

Mặc dù xe điện có lợi thế về chi phí bảo dưỡng trong 5 năm đầu, giá mua ban đầu cao hơn, mức khấu hao nhanh và chi phí bảo hiểm lớn làm giảm lợi ích này theo thời gian. Đặc biệt, pin lithium-ion xuống cấp sau nhiều năm sử dụng khiến quãng đường di chuyển giảm và giá trị bán lại thấp, trong khi thay pin ngoài bảo hành có thể tiêu tốn hàng nghìn USD.

Câu chuyện người dùng thực tế tại Mỹ và châu Âu cho thấy giá điện tăng và trợ giá thuế giảm càng khiến xe điện kém hấp dẫn về tổng chi phí. Tuy nhiên, trong điều kiện lý tưởng với giá điện ổn định, hạ tầng sạc tốt và pin bền, xe điện vẫn có thể mang lại lợi ích kinh tế trong dài hạn.

Hyundai dẫn đầu thế giới có nhiều mẫu xe đạt chuẩn an toàn, vượt Toyota và Volvo



Tập đoàn Hyundai Motor vừa thiết lập kỷ lục mới trong ngành công nghiệp ô tô khi trở thành hãng có nhiều mẫu xe đạt chuẩn an toàn cao nhất thế giới trong năm 2025, vượt qua các đối thủ lâu đời như Toyota, Volkswagen và Volvo.

Theo thống kê từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), liên doanh Hàn Quốc giành tổng cộng 21 giải thưởng an toàn TSP/TSP+, dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Trong đó có 18 mẫu xe đạt hạng mục cao nhất TSP+, tăng mạnh so với năm trước.

Các thương hiệu thuộc nhóm, gồm Hyundai, Kia và Genesis, đều đóng góp vào thành tích ấn tượng này. Hyundai dẫn đầu với 10 giải, với những mẫu như Ioniq 5, Ioniq 6, Kona, Tucson, Santa Fe, Elantra và Sonata đều đạt chuẩn TSP+. Genesis và Kia cũng ghi nhận nhiều dòng xe an toàn trong danh mục của mình.

Để nhận được các chứng nhận khắt khe này, xe phải vượt qua bài kiểm tra va chạm phức tạp, đặc biệt là khả năng bảo vệ hành khách ở hàng ghế sau. Thành tích trên khẳng định nỗ lực của Hyundai Motor Group trong việc nâng cao an toàn và cạnh tranh trên thị trường ô tô toàn cầu.

