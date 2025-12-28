Nguyên nhân khiến nhiều mẫu xe điện bị khai tử từ năm 2026.
Nguyên nhân khiến nhiều mẫu xe điện bị khai tử từ năm 2026
Văn Chế |
Trong bối cảnh thị trường xe điện gặp nhiều biến động, doanh số thấp, chi phí sản xuất cao và hạ tầng sạc chưa đáp ứng kỳ vọng, nhiều mẫu xe điện (EV) đã bị các hãng quyết định khai tử kể từ năm 2026 để tái cấu trúc danh mục sản phẩm.
