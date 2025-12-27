Chiếc xe máy điện đi xa nhất Việt Nam?

Dòng Dat Bike Quantum S-Series hiện là mẫu xe máy điện có quãng đường đi được xa nhất tại Việt Nam, với phiên bản cao cấp có thể đạt khoảng 285 km chỉ sau một lần sạc đầy – vượt trội so với các đối thủ khác trong nước.

Xe máy điện nào trên thị trường Việt Nam hiện được đánh giá đi được xa nhất trên một lần sạc, với mức lên tới khoảng 285 km?

Đối với VinFast Evo Grand, để đạt được quãng đường tối đa hơn 260 km, người dùng cần làm gì?

A Lắp thêm pin phụ B Sơn lại kính chắn gió C Giảm áp suất lốp D Không cần thao tác gì khác