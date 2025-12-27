Chiếc xe máy điện đi xa nhất Việt Nam?

Đáp án đúng: B. Dat Bike Quantum S-Series
Dòng Dat Bike Quantum S-Series hiện là mẫu xe máy điện có quãng đường đi được xa nhất tại Việt Nam, với phiên bản cao cấp có thể đạt khoảng 285 km chỉ sau một lần sạc đầy – vượt trội so với các đối thủ khác trong nước.
Đáp án đúng: A. Lắp thêm pin phụ
VinFast Evo Grand tiêu chuẩn có quãng đường khoảng 134 km, nhưng nếu người dùng gắn thêm bộ pin phụ 2,4 kWh thì tổng phạm vi di chuyển có thể lên đến khoảng 262 km – tuy nhiên dung tích cốp sẽ bị giảm.
Đáp án đúng: C. Phạm vi đi khoảng 200 km/sạc
Dat Bike Weaver Series (bao gồm Weaver 200 và Weaver++) có thể đi được khoảng 200 km sau một lần sạc đầy pin, một con số rất đáng kể cho xe máy điện ở phân khúc này và phù hợp nhu cầu sử dụng cả trong nội đô lẫn đường xa.
Đáp án đúng: B. ~203–205 km
VinFast Evo200 (bao gồm cả bản Evo200 và Evo200 Lite) được trang bị pin có thể đạt phạm vi di chuyển khoảng 203–205 km mỗi lần sạc đầy, giúp người dùng tự tin hơn khi đi đường xa mà không lo hết pin giữa chừng.
Đáp án đúng: C. Phạm vi đi rất xa, lên tới ~285 km
Quantum S-Series là một trong những mẫu xe máy điện hiếm hoi tại Việt Nam vượt ngưỡng hơn 280 km cho mỗi lần sạc, vượt trội so với hầu hết các dòng khác và đồng thời hỗ trợ nhiều công nghệ hiện đại cấp cao, giúp người dùng an tâm hơn trên các hành trình dài.