HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chiếc xe máy điện đi xa nhất Việt Nam?

Văn Chế |

Đó là chiếc xe máy điện nào?

Quiz Xe máy Điện Đi Trên 200km
Câu hỏi 1/5
Xe máy điện nào trên thị trường Việt Nam hiện được đánh giá đi được xa nhất trên một lần sạc, với mức lên tới khoảng 285 km?

Đáp án đúng: B. Dat Bike Quantum S-Series

Dòng Dat Bike Quantum S-Series hiện là mẫu xe máy điện có quãng đường đi được xa nhất tại Việt Nam, với phiên bản cao cấp có thể đạt khoảng 285 km chỉ sau một lần sạc đầy – vượt trội so với các đối thủ khác trong nước.

Câu hỏi 2/5
Đối với VinFast Evo Grand, để đạt được quãng đường tối đa hơn 260 km, người dùng cần làm gì?

Đáp án đúng: A. Lắp thêm pin phụ

VinFast Evo Grand tiêu chuẩn có quãng đường khoảng 134 km, nhưng nếu người dùng gắn thêm bộ pin phụ 2,4 kWh thì tổng phạm vi di chuyển có thể lên đến khoảng 262 km – tuy nhiên dung tích cốp sẽ bị giảm.

Câu hỏi 3/5
Dat Bike Weaver Series có điểm nổi bật nào sau đây?

Đáp án đúng: C. Phạm vi đi khoảng 200 km/sạc

Dat Bike Weaver Series (bao gồm Weaver 200 và Weaver++) có thể đi được khoảng 200 km sau một lần sạc đầy pin, một con số rất đáng kể cho xe máy điện ở phân khúc này và phù hợp nhu cầu sử dụng cả trong nội đô lẫn đường xa.

Câu hỏi 4/5
VinFast Evo200 đạt quãng đường tối đa khoảng bao nhiêu sau khi sạc đầy?

Đáp án đúng: B. ~203–205 km

VinFast Evo200 (bao gồm cả bản Evo200 và Evo200 Lite) được trang bị pin có thể đạt phạm vi di chuyển khoảng 203–205 km mỗi lần sạc đầy, giúp người dùng tự tin hơn khi đi đường xa mà không lo hết pin giữa chừng.

Câu hỏi 5/5
Điều gì khiến Dat Bike Quantum S-Series nổi bật hơn hẳn nhiều đối thủ trong phân khúc xe máy điện >200km?

Đáp án đúng: C. Phạm vi đi rất xa, lên tới ~285 km

Quantum S-Series là một trong những mẫu xe máy điện hiếm hoi tại Việt Nam vượt ngưỡng hơn 280 km cho mỗi lần sạc, vượt trội so với hầu hết các dòng khác và đồng thời hỗ trợ nhiều công nghệ hiện đại cấp cao, giúp người dùng an tâm hơn trên các hành trình dài.

ĐIỂM SỐ: 0 / 100
