Loạt xe máy điện giảm giá sâu: VinFast cũng 'phản ứng cực nhạy'

Xe máy điện đồng loạt giảm giá sâu dịp cuối năm 2025

Thị trường xe máy điện Việt Nam bước vào giai đoạn giảm giá sâu cuối năm 2025, với nhiều chương trình ưu đãi mạnh nhằm kích thích sức mua trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu người tiêu dùng còn thận trọng. Một trong những mẫu được chú ý nhất là Honda ICON e: khi giá bán thực tế tại đại lý giảm tới khoảng 10 triệu đồng so với giá niêm yết, đưa mức bán xe chưa kèm pin xuống còn khoảng 17 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Wave Alpha.

Không chỉ vậy, Yamaha Neo’s cũng đang được giảm sâu, với giá thực tế chỉ còn khoảng 30 triệu đồng, giảm gần 20 triệu so với giá gốc.

Yadea giảm mạnh giá mẫu Voltguard U, với mức ưu đãi gần 7 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 39 triệu đồng.

Trong làn sóng giảm giá để kích cầu cuối năm, VinFast đang đẩy mạnh ưu đãi trong tháng cuối năm với mức giảm trực tiếp tối đa 10% giá bán, hỗ trợ 2% lệ phí đăng ký cùng các chính sách như miễn phí sạc và trả góp tới 90% giá trị xe.

Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, mức giảm dao động từ 1,5 đến 7 triệu đồng, trải rộng từ các mẫu phổ thông như Motio, Evo Grand đến dòng cao cấp Theon S. Động thái này giúp VinFast duy trì lợi thế cạnh tranh ở phân khúc phổ thông và trung cấp, tạo thêm cơ hội tiếp cận phương tiện xanh cho người tiêu dùng.

Cuộc đua trạm đổi pin xe điện: VinFast, Honda, Selex mở rộng hạ tầng

Tại Việt Nam, các nhà sản xuất xe máy điện đang đẩy mạnh cuộc cạnh tranh trong việc xây dựng hệ thống trạm đổi pin, coi đây là chìa khóa thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh khi người tiêu dùng vẫn lo ngại về hạ tầng sạc pin.

Trong đó, VinFast dẫn đầu với kế hoạch triển khai 1.000 trạm đổi pin đầu tiên từ tháng 10/2025, mở rộng nhanh lên 50.000 trạm trong năm nay và hướng tới 150.000 trạm trên toàn quốc trong 3 năm tới.

Tủ đổi pin của VinFast lắp đặt trên đường Trần Khánh Dư, Hà Nội. Ảnh: Lê Tuấn

Trước đó, Selex Motor đã duy trì mô hình trạm đổi pin với khoảng 90 trạm trên cả nước từ tháng 4/2023, phục vụ chủ yếu khách chạy dịch vụ. Trong khi đó, Honda Việt Nam cũng giới thiệu hệ thống tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e: và dự kiến đưa vào vận hành từ đầu năm 2026 tại các đại lý ủy nhiệm.

Giới chuyên gia đánh giá mô hình đổi pin giúp tiết kiệm thời gian so với sạc truyền thống và giải quyết “nỗi lo quãng đường”, nhưng để hiệu quả cần chuẩn hóa pin và mở rộng quy chuẩn để phục vụ nhiều dòng xe khác nhau.

Các mẫu xe điện bị khai tử kể từ năm 2026

Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm, nhiều mẫu xe điện đã bị các nhà sản xuất khai tử kể từ năm 2026 do doanh số thấp, chi phí sản xuất cao và nhu cầu thị trường thay đổi.

Một trong những cái tên đáng chú ý là Acura ZDX, mẫu EV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Honda, dù đã bán gần 19.400 chiếc trong giai đoạn 2024–2025 nhưng vẫn bị ngừng sản xuất.

Trong phân khúc xe thương mại, Chevrolet BrightDrop 400 và BrightDrop 600 cũng bị khai tử vì nhu cầu thị trường thấp. Ford cũng dừng dòng F-150 Lightning thuần điện để chuyển sang phiên bản EREV, trong khi dự án siêu xe điện hiệu năng cao của Dodge không được tiếp tục phát triển.

Một số dự án khác như Maserati MC20 Folgore cũng bị hủy bỏ, và nhiều mẫu xe Mercedes-Benz EV như EQB, EQE, EQS bị loại khỏi kế hoạch phát triển do thị hiếu khách hàng không phù hợp.

Những động thái này phản ánh sự tái cấu trúc trong ngành xe điện, với các hãng xe tập trung vào sản phẩm hướng đến lợi nhuận và phù hợp với nhu cầu thực tế hơn.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn.












