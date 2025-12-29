Honda Civic có 1 tính năng rất tốt nhưng khiến nhiều người dùng khó chịu?

Câu hỏi 1/5
Tính năng an toàn nào trên Honda Civic đời mới đang khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu?
Đáp án đúng: C. Intelligent Speed Assist (ISA)
ISA là hệ thống hỗ trợ nhận diện và cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ cho phép. Tính năng này bắt buộc tại châu Âu nhưng gây khó chịu do phát ra cảnh báo âm thanh liên tục trong quá trình lái xe.
Câu hỏi 2/5
Nguyên nhân chính khiến nhiều người không hài lòng với hệ thống ISA là gì?
Đáp án đúng: B. Cảnh báo liên tục khi chỉ vượt tốc nhẹ
Nhiều tài xế phản ánh rằng chỉ vượt giới hạn tốc độ khoảng 1–2 km/h nhưng ISA vẫn phát cảnh báo liên tục, làm giảm trải nghiệm lái xe và gây mất tập trung.
Câu hỏi 3/5
Hệ thống ISA trên Honda Civic hoạt động chủ yếu dựa vào đâu?
Đáp án đúng: C. Camera nhận diện biển báo giao thông
ISA sử dụng camera để nhận diện các biển báo giới hạn tốc độ trên đường, từ đó so sánh với tốc độ xe và đưa ra cảnh báo khi vượt quá mức cho phép.
Câu hỏi 4/5
Theo phản ánh của một số chủ xe tại châu Âu, ISA ảnh hưởng thế nào tới trải nghiệm lái xe?
Đáp án đúng: B. Khiến hành trình dài trở nên căng thẳng
Âm thanh cảnh báo liên tục trong suốt quá trình di chuyển, đặc biệt trên các chuyến đi dài, khiến người lái cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn.
Câu hỏi 5/5
Quy định bắt buộc trang bị hệ thống ISA hiện đang được áp dụng tại đâu?
Đáp án đúng: C. Liên minh châu Âu (EU)
Liên minh châu Âu đã yêu cầu các mẫu xe mới bán ra từ năm 2024 phải được trang bị hệ thống ISA nhằm tăng cường an toàn giao thông và kiểm soát tốc độ.
