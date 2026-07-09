VinFast liên tục báo tin vui: Đến lượt 12 dòng xe máy điện điều chỉnh giá - mẫu thấp nhất giá còn hơn 11 triệu

Từ đầu tháng 7, VinFast áp dụng bảng giá mới cho toàn bộ dải xe máy điện sau khi quy đổi các chương trình ưu đãi vào giá bán. Theo đó, mẫu xe có giá thấp nhất còn 11,6 triệu đồng.

Bắt đầu từ đầu tháng 7, hệ thống đại lý VinFast trên cả nước đồng loạt cập nhật giá bán mới đối với các dòng xe máy điện. Mức giá này đã bao gồm các chương trình ưu đãi mà hãng đang triển khai, giúp khách hàng dễ dàng xác định số tiền thực tế cần thanh toán khi mua xe.

Trong đó, mức hỗ trợ lớn nhất là ưu đãi tương đương 6% giá trị xe đối với các mẫu yêu cầu giấy phép lái xe và 16% đối với các dòng xe không cần bằng lái.

Theo đại diện một số đại lý VinFast, trước đây hãng áp dụng đồng thời nhiều chính sách bán hàng khác nhau, khiến không ít khách hàng gặp khó trong việc theo dõi đầy đủ các ưu đãi hiện hành.

Vì vậy, VinFast chuyển sang công bố mức giá đã khấu trừ các chương trình hỗ trợ để quá trình tư vấn và giao dịch tại showroom trở nên đơn giản, minh bạch hơn.

Dưới đây là bảng giá các mẫu xe VinFast từ ngày 5/7:

Mức giá mới được VinFast công bố chưa bao gồm ưu đãi 2% lệ phí trước bạ cũng như các chính sách liên quan đến hỗ trợ chi phí thuê pin hoặc sạc pin. Hiện toàn bộ các dòng xe máy điện VinFast đều được sản xuất trong nước.

So với trước thời điểm ngày 5/7, giá bán của các mẫu xe máy điện VinFast được điều chỉnh giảm từ khoảng 2 đến 5 triệu đồng tùy từng sản phẩm và hình thức sử dụng pin.

Chẳng hạn, dòng Evo Lite giảm từ 2,7 đến 3,7 triệu đồng, tùy lựa chọn thuê pin hoặc mua kèm pin. Trong khi đó, mẫu Viper giảm 4,9 triệu đồng ở cả hai phương án thuê và mua pin. Dòng Feliz II cũng được điều chỉnh giảm từ 1,8 đến 1,9 triệu đồng.

Khung giá mới giúp các dòng xe máy điện VinFast tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Sau khi áp dụng bảng giá mới, các mẫu xe máy điện VinFast tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh về giá trong từng phân khúc. Đơn cử, VinFast Viper có giá 40,6 triệu đồng khi mua kèm pin, thấp hơn đáng kể so với Honda Air Blade 125, hiện có giá từ 42,4 đến 48 triệu đồng.

Tương tự, Evo Grand được niêm yết ở mức 22,5 triệu đồng kèm pin, thấp hơn Honda ICON e:, có giá từ 29,3 đến 29,7 triệu đồng kèm pin, đồng thời cũng thấp hơn mẫu Yadea Ossy với giá 23,2 triệu đồng khi mua kèm pin.

Bên cạnh lợi thế về giá bán, VinFast hiện vẫn là thương hiệu dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam về doanh số. Theo dữ liệu của MarkLines, doanh số xe máy điện của VinFast trong năm 2025 tăng gần gấp 6 lần so với năm 2024, đạt khoảng 400.000 xe.

Trong khi đó, số liệu do chính VinFast công bố là 406.453 xe. Kết quả này giúp hãng nắm giữ khoảng 56% thị phần xe máy điện tại Việt Nam, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường.