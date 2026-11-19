MPV mới của VinFast lần đầu lộ diện; Toyota Raize 2027 được nâng cấp, tiết kiệm xăng hơn; Mitsubishi Outlander đời mới lộ thông số tại Việt Nam, có động cơ hybrid và dẫn động 4 bánh.

VinFast bất ngờ hé lộ mẫu MPV cỡ nhỏ mới

Một mẫu MPV cỡ nhỏ mới của VinFast lần đầu hé lộ thiết kế thông qua hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, được nộp từ ngày 22/5/2026. Xe sở hữu kiểu dáng thân cao, nóc phẳng, đầu ngắn, kính chắn gió dựng đứng và khoang lái đẩy về phía trước nhằm tối ưu không gian cabin.

Điểm đáng chú ý là cửa lùa hai bên dành cho hàng ghế sau, tương tự các mẫu MPV cỡ lớn như Kia Carnival. Phía sau xe có cụm đèn hậu đặt dọc, cản sau và vòm bánh xe ốp vật liệu tối màu. Thiết kế này gợi liên tưởng đến Kia PV5, mẫu van điện có cấu hình 5 và 7 chỗ, phục vụ cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, VinFast chưa công bố thông tin chính thức về mẫu xe mới cũng như kích thước và phân khúc dự kiến.

Toyota Raize 2027 được nâng cấp, tiết kiệm xăng hơn

Toyota Raize và mẫu xe song sinh Daihatsu Rocky vừa được nâng cấp tại Nhật Bản với những cải tiến về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ an toàn. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu của cả ba cấu hình động cơ đều giảm. Trong đó, bản hybrid 1.2L tiêu thụ 3,48 lít/100 km, bản xăng 1.2L đạt 4,59 lít/100 km và bản tăng áp 1.0L đạt 5,71 lít/100 km. Hệ thống an toàn Smart Assist cũng được bổ sung khả năng nhận diện người đi xe đạp, người đi bộ và phương tiện đi ngược chiều tại giao lộ.

Toyota Raize và Daihatsu Rocky đồng loạt được nâng cấp. Ảnh: Toyota, Daihatsu

Bên cạnh đó, hai mẫu xe được bổ sung một số tiện nghi như sưởi ghế, camera lùi, cổng USB Type-C và giao diện đồng hồ kỹ thuật số mới. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt Powerful sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen, mâm hợp kim 17 inch cùng các tùy chọn màu sơn mới. Tại Nhật Bản, Toyota Raize có giá từ khoảng 306 triệu đến 421 triệu đồng. Hiện chưa có thông tin về kế hoạch đưa phiên bản nâng cấp này sang các thị trường khác.

Mitsubishi Outlander đời mới lộ thông số tại Việt Nam

Mitsubishi Outlander thế hệ mới vừa hé lộ thêm thông tin về động cơ và mức tiêu thụ nhiên liệu tại Việt Nam thông qua hồ sơ công bố nhãn năng lượng gửi Cục Đăng kiểm. Theo đó, xe có hai phiên bản OUTLANDER H và OUTLANDER P, đều sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V (MHEV). Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp lần lượt đạt 6,71 và 7,15 lít/100 km. Với phiên bản tiết kiệm hơn, chi phí xăng ước tính khoảng 1.300 đồng/km.

Thông tin về Outlander thế hệ mới ở Cục Đăng kiểm. Ảnh: VR

Trước đó, những chiếc Outlander mới đã xuất hiện tại Việt Nam với ít nhất hai cấu hình, sử dụng mâm kích thước tối đa 20 inch. Xe được ghi nhận có màn hình giải trí 12,3 inch, nội thất bọc da và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC. Một số chi tiết cũng gợi ý khả năng mẫu SUV này được trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Mitsubishi Outlander thế hệ mới dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 12, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory.

(Tổng hợp)