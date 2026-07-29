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VinCons cán mốc 100.000 công nhân: Thu nhập tới 41 triệu đồng/tháng bao ăn ở

Yên Chi
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Đáng chú ý, VinCons chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, tổ chức đào tạo nghề miễn phí và vẫn trả lương trong thời gian học việc.

VinCons cán mốc quy mô 100.000 lao động

Tháng 7/2026, VinCons cho biết đã xây dựng đội ngũ khoảng 100.000 cán bộ, nhân viên, trở thành một trong những tổng thầu xây dựng có quy mô nhân sự lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp hiện tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí thuộc các lĩnh vực xây dựng và cơ điện để phục vụ các đại dự án trên cả nước.

Các vị trí đang tuyển gồm xây - trát, ốp lát, cốt thép, bê tông, cốp pha, sơn bả, giàn giáo, điện nước, hàn, phòng cháy chữa cháy, điều hòa thông gió... Đáng chú ý, VinCons chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, tổ chức đào tạo nghề miễn phí và vẫn trả lương trong thời gian học việc.

Theo doanh nghiệp, công nhân chính thức có thu nhập từ 16-33 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí tổ trưởng nhận khoảng 32-41 triệu đồng/tháng, tùy theo trình độ tay nghề và cấp bậc. Bên cạnh đó, người lao động còn được miễn phí ba bữa ăn mỗi ngày, bố trí ký túc xá có điều hòa, miễn phí điện nước, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và được trả lương hai kỳ mỗi tháng.

Công bố lộ trình thăng tiến rõ ràng, trung đội trưởng có thể nhận trên 50 triệu đồng/tháng

Không chỉ công bố mức thu nhập hiện tại, VinCons còn giới thiệu lộ trình phát triển nghề nghiệp dành cho công nhân.

Đối với nhóm công nhân cơ điện, mức thu nhập khởi điểm khoảng 16 triệu đồng/tháng. Sau 12 tháng làm việc có thể tăng lên 27-28 triệu đồng/tháng, sau 18 tháng đạt 27-33 triệu đồng/tháng. Sau khoảng 36 tháng, nếu được bổ nhiệm vị trí trung đội trưởng, thu nhập có thể vượt 50 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm công nhân xây dựng có thu nhập khởi điểm khoảng 14 triệu đồng/tháng. Sau 24 tháng, tổ trưởng bậc 2 có thể nhận 32-38 triệu đồng/tháng; sau 30 tháng tăng lên 35-41 triệu đồng/tháng. Sau khoảng 36 tháng, vị trí trung đội trưởng có thể đạt mức thu nhập trên 41 triệu đồng/tháng.

Theo VinCons, người lao động có thể bắt đầu từ vị trí thợ phụ, từng bước nâng bậc tay nghề và thăng tiến lên tổ trưởng, trung đội trưởng thông qua các kỳ đánh giá năng lực được tổ chức định kỳ 6 tháng/lần.

VinCons là tổng thầu xây dựng thuộc Tập đoàn Vingroup, thành lập ngày 28/2/2018. Cuối năm 2025, doanh nghiệp công bố kế hoạch tuyển dụng 100.000 công nhân để phục vụ các đại đô thị, dự án công nghiệp và tổ hợp quy mô lớn trên cả nước.

Hiện VinCons đang thi công nhiều dự án tại Hà Nội như Cổ Loa, Đan Phượng, Olympic, khu vực Phạm Văn Đồng; dự án Vũ Yên (Hải Phòng), Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), cùng các dự án Cần Giờ, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và Hóc Môn tại TP.HCM.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mời làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng cho nhân tài đáp ứng những điều kiện sau
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