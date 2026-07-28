Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối ngày 23/07/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”.

Trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần hai cho tập thể và Huân chương Độc lập hạng Ba cho cá nhân bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk.

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chương trình đặc biệt "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt" đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình 5 thập niên kiến tạo và phát triển của Vinamilk, gắn liền với sự trưởng thành của ngành sữa Việt Nam và hiện thực hóa khát vọng để người Việt làm chủ nguồn dinh dưỡng của chính mình. Từ ba nhà máy được tiếp quản sau chiến tranh, đến nay, Vinamilk đã trở thành thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu được Brand Finance vinh danh 2025, với điểm sức mạnh thương hiệu ở mức cao nhất (AAA+) và đứng thứ 36 thế giới về doanh thu trong ngành sữa.

Nhằm biểu dương và tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể Vinamilk trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/07/2026, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ký ban hành quyết định số 1168/QĐ-CTN trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Với quyết định trên, Vinamilk đã trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân (áo dài đỏ) đại diện Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần hai cho tập thể Vinamilk (Ảnh: Minh Anh).

Cũng tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cá nhân bà Mai Kiều Liên - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk - nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo tiên phong của bà đối với sự phát triển của ngành sữa trong nước.

Bà Mai Kiều Liên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk (bên trái) - đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba từ Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân (Ảnh: Minh Anh).

Phát biểu chúc mừng Vinamilk, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Từ đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk trong hành trình tái thiết, đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Từ những cơ sở sản xuất đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và nông dân, đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và đặc biệt là đưa sản phẩm thương hiệu Việt đn với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế", Phó Chủ tịch nước chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chúc mừng Vinamilk tại sự kiện (Ảnh: Minh Anh).

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể gần 10.000 cán bộ - công nhân viên Vinamilk, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển và sự ghi nhận lớn lao mà Đảng và Nhà nước dành cho Vinamilk. Với niềm tin rằng "muốn xây dựng một Việt Nam hùng cường thì trước hết phải nuôi dưỡng những con người Việt Nam khỏe mạnh", Vinamilk luôn tâm niệm "Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai".

CEO Mai Kiều Liên khẳng định tập thể Vinamilk sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ trẻ em Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước; và để một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam có thể bước ra thế giới bằng chính chất lượng toàn cầu của mình. 50 năm tiếp theo của Vinamilk sẽ là hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho sức khỏe cộng đồng, cho môi trường và cho vị thế của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

"Với Vinamilk, dinh dưỡng của người Việt Nam phải do chính người Việt Nam làm chủ. Vinamilk được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ luôn cố gắng xứng đáng với điều này", nữ lãnh đạo khẳng định.

Nhân dịp này, Vinamilk đã trao tặng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cho Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, tiếp nối hành trình đưa nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với nhiều trẻ em hơn.

Đồng thời, Vinamilk cũng trao cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 500.000 hộp sữa, để dành tặng cho 11.000 trẻ em trên cả nước thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau gần hai thập kỷ triển khai, chương trình đã mang đến hơn 43 triệu hộp sữa, với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng, cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Vinamilk trong hành trình đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và ngành y tế chăm sóc sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thay mặt Bộ Y tế trao tặng Bằng khen cho doanh nghiệp.

Tập thể lãnh đạo Vinamilk cam kết sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ trẻ em Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước.

Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đã lên gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa năm 2003. Trong giai đoạn 2004-2025, doanh thu hợp nhất của công ty đã tăng hơn 15 lần, từ 4.227 tỷ đồng lên 63.724 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 18 lần, từ 518 tỷ đồng lên 9.414 tỷ đồng.