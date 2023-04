Vinamilk đồng hành cùng VTV thực hiện chương trình đặc biệt "Việt Nam vui khỏe"

Với mục tiêu khích lệ lối sống lành mạnh, tích cực để khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày, chương trình Việt Nam vui khỏe được mong đợi sẽ trở thành một người bạn thân thuộc với công chúng khi mang đến những thông tin toàn diện về sức khỏe và đời sống tinh thần.



Nhu cầu về thông tin sức khỏe ngày càng tăng cao

Trong bối cảnh chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, và đặc biệt sau đại dịch vừa qua, thì nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng đối với sức khoẻ ngày càng nâng cao. Không chỉ vậy, hiện nay các vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng đang được quan tâm không kém. Kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng và nâng cao đời sống tinh thần không chỉ cần thiết đối với một độ tuổi nào đó, mà từ trẻ em cho đến thanh thiếu niên, giới trẻ, phụ nữ hay người trung niên và người cao tuổi, tất cả đều cần có những quan tâm riêng, dựa trên sự thấu hiểu về nhu cầu, suy nghĩ, đời sống của họ.

Ngày nay, mọi người đều có thể dễ dàng tìm kiếm được rất nhiều thông tin trên đa phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo những băn khoăn rằng đâu mới là nội dung chính xác, có cơ sở khoa học giữa "rừng" thông tin đó. Đặc biệt khi đó là những kiến thức, tư vấn liên quan đến sức khỏe của chính bản thân và gia đình.

Dinh dưỡng kết hợp vận động phù hợp luôn là điều được khuyến khích để có một cuộc sống vui khỏe

2 ông lớn "bắt tay" cho một "Việt Nam vui khỏe"



Ý tưởng về chương trình "Việt Nam vui khoẻ" được VTV và Vinamilk thực hiện xuất phát từ thực tế đó. Chương trình không chỉ cung cấp những kiến thức, thông tin uy tín, chất lượng đến khán giả mà các thông tin này còn được xây dựng rất sát với từng đối tượng, nhu cầu khác nhau trên tất cả khía cạnh về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chương trình không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức cần thiết để lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng hàng ngày mà còn cung cấp nhiều thông tin mới về xu hướng tiên tiến trên thế giới để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Chương trình sẽ được phát sóng tất cả các ngày trong tuần và được dẫn dắt bởi BTV Thái Trang, BTV Mạnh Cường, BTV Hạnh Phúc.

Chia sẻ về chương trình đặc biệt này, ông Đinh Trần Việt, Giám đốc Trung tâm sản xuất và Phát triển Nội dung số của VTV cho biết: "Việt Nam vui khỏe là một chương trình phát sóng trong khung giờ "vàng" của VTV, được đầu tư cả về hình thức, ý tưởng thể hiện và chất lượng nội dung sáng tạo để chỉ trong 5 phút của mỗi tập, khán giả vẫn có được những thông tin cô đọng, hữu ích nhất. Chương trình còn được may đo về cách thể hiện, ngôn ngữ, hình ảnh cho từng đối tượng khán giả, sao cho từ các em nhỏ đến các bậc cao niên đều tìm thấy nội dung hay và hợp nhất cho mình."



Lên sóng vào tất cả ngày trong tuần, chương trình được thiết kế thành các nhóm chủ đề riêng theo các ngày trong tuần dành cho: Bà mẹ - trẻ em, giới trẻ, người trung niên và cao tuổi, cùng những thông tin về xu hướng dinh dưỡng mới và các hoạt động thể chất hữu ích cho cả gia đình. Số đặc biệt vào cuối tuần sẽ mang đến những điều bất ngờ cho khán giả, với các chủ đề thú vị và đón bắt những xu hướng được quan tâm nhất.

Người cao tuổi, trung niên ngày càng quan tâm và chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Được đầu tư bài bản, Việt Nam vui khỏe hứa hẹn là một cẩm nang sức khỏe toàn diện cho các thế hệ trong gia đình Việt, nơi ai cũng có thể được trang bị những kiến thức bổ ích để hướng đến một cuộc sống "vui khỏe" cho chính mình và từ đó, lan tỏa đến với cộng đồng.



Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc điều hành Marketing của Vinamilk chia sẻ thêm về chương trình: "Vinamilk và VTV đã từng đồng hành cùng nhau trong chiến dịch mang tên Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh. Ra đời trong bối cảnh đại dịch, chiến dịch đã tạo được ảnh hưởng lớn đến cộng đồng khi khích lệ lối sống khỏe về thể chất và mạnh về tinh thần để vượt qua đại dịch. Lần này, với Việt Nam Vui Khỏe, Vinamilk tiếp tục cùng VTV làm tốt hơn nữa vì một mục tiêu chung, đó là góp phần xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày cho nhiều thế hệ người Việt. Đây cũng là sứ mệnh mà Vinamilk luôn bền bỉ thực hiện trong 47 năm qua và là thông điệp mà các nhãn hiệu của công ty mong muốn được truyền tải đến cộng đồng về một cuộc sống vui khỏe."

"Trong quá trình thực hiện chương trình, bên cạnh đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của mình, Vinamilk cũng sẽ kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực hiện đang cộng tác cùng chúng tôi" – ông Quang Trí cho biết thêm.

Chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường tại các trường học cho hơn 65.000 học sinh được Vinamilk tổ chức năm 2022

Với phương châm truyền thông có trách nhiệm, mang đến giá trị cho cộng đồng, Vinamilk là thương hiệu thường xuyên thực hiện các chiến dịch về dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh các chương trình truyền thông, các nhãn hiệu của Vinamilk cũng tổ chức rất nhiều chuỗi hoạt động được cộng đồng hưởng ứng như: Ngày hội đồng hành cùng người cao tuổi "Sống khỏe, Sống thanh xuân" (Sure Prevent Gold); Hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường tại các trường học (Hero, Susu); Khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi (Vinamilk ADM),…