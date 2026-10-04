VIMS trước giờ G: Hơn 60 chiếc xe xuất hiện, 4 gian trưng bày tất bật hoàn thiện khâu cuối cùng để đón khách

Sáng sớm ngày 3/10, khu trưng bày xe Top 5 CCA 2026 và các gian hàng hãng xe tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, đã cơ bản hoàn tất trước giờ mở cửa VIMS 2026.

Để kịp giờ đón khách, ban tổ chức Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026 đã làm việc tất bật tới sáng sớm nay. Thậm chí, nhiều người thức trắng đêm để hoàn tất khâu dựng gian hàng và sắp xếp xe, kịp cho giờ mở cửa.

Các khu trưng bày xe Top 5 Car Choice Awards (CCA) 2026 và gian hàng của bốn hãng xe được hoàn thiện trong những giờ cuối cùng. Xe đã vào vị trí, bảng LED giới thiệu Top 5 CCA đã được dựng. Một số gian hàng vẫn còn nhân viên chỉnh trang chi tiết cuối khi trời vừa sáng.

Ban tổ chức và cùng các hãng xe làm việc xuyên đêm để chuẩn bị sự kiện. Ảnh: BTC

Thời gian và địa điểm diễn ra VIMS 2026

VIMS 2026 bắt đầu diễn ra từ hôm nay (3/10) và kéo dài tới hết ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, mở cửa từ 8h00 đến 18h00 mỗi ngày. Vé vào cửa miễn phí.

Bên cạnh đó, Gala CCA 2026 diễn ra từ 17h00 đến 21h40 ngày 4/10 tại Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Khu trưng bày xe đã thành hình

Theo kế hoạch, gần 60 xe Top 5 Car Choice Awards 2026 được chia thành 12 cụm, mỗi cụm khoảng 5 xe, bố trí hai bên lối vào chính.

Các khu vực trưng bày xe đang trong khâu hoàn thiện cuối cùng. Ảnh: BTC

Sáng nay, các xe đã được xếp ngay ngắn, thẳng hàng dọc mặt tiền tòa nhà, cách đều nhau. Mỗi xe đặt trên thảm in logo giải, phía trước có biển CCA ghi tên mẫu xe. Các cụm được phân biệt bằng màu thảm khác nhau.

Đặc biệt, cạnh các cụm xe đã xuất hiện bảng LED dựng đứng giới thiệu Top 5 CCA. Bảng hiển thị theo từng hạng mục của giải, để khách vừa xem xe vừa biết xe nằm trong danh sách đề cử nào.

Các gian hàng của hãng xe sắp hoàn thiện

Bên cạnh khu Top 5 CCA, bốn gian hàng của Omoda & Jaecoo, VinFast, Geely và Honda được dựng trên quảng trường cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Gian hàng Omoda & Jaecoo dựng dưới mái che màu trắng, nền phông ảnh núi tuyết. Dưới mái che là các mẫu xe của hai thương hiệu, mỗi xe có biển tên riêng. Điểm nhấn là khu lều “lifestyle” ngay cạnh khu trưng bày xe, gồm lều cắm trại, bàn và nhiều ghế gấp dã ngoại để khách ngồi nghỉ, trò chuyện.

Gian hàng Omoda & Jaecoo nổi bật với phong cách "lifestyle". Ảnh: BTC

Gian hàng VinFast có mái che xanh. Tâm điểm là VF Wild, mẫu bán tải điện mới ra mắt của VinFast. Phía sau là khu phụ kiện chính hãng và màn hình LED cỡ lớn. Xung quanh bục, nhân viên vẫn đang sắp xếp những hạng mục cuối.

Tâm điểm của gian VinFast là VF Wild. Ảnh: BTC

Gian hàng Geely mang không gian dã ngoại với thảm cỏ nhân tạo, lều cắm trại, dây đèn và phông ảnh đồi núi.

Trong khi đó, gian hàng Honda chia hai khu, gồm khu xe máy điện và khu ô tô hybrid.

Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng. Ảnh: BTC

Khách mời giới thiệu xe có mặt từ sớm

10 khách mời giới thiệu xe đã có mặt từ rất sớm sáng nay để chuẩn bị cho phần việc tại triển lãm.

Họ là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng xe, gồm MC, host truyền hình, YouTuber và TikToker chuyên review xe. Danh sách gồm Âu Ngọc Phú, Đào Mạnh Hùng, Lê Công Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Tới, Nguyên Vũ, Phạm Ngọc Hải, Phùng Thế Trọng, Tee Anh và Vũ Hà Ninh.

Ba minigame nhận quà tại VIMS

Minigame 1 do cộng đồng Bí Mật Xe Biz tổ chức, tổng giá trị giải thưởng khoảng 38 triệu đồng. Người chơi tham dự triển lãm, trải nghiệm xem xe, lái thử, check-in, sau đó chia sẻ cảm nhận trên Facebook cá nhân kèm hashtag #cca2026 và #bimatxebiz.

Giải nhất dành cho bài có tương tác cao nhất, là robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T50S Pro Omni giá 21,99 triệu đồng. Giải nhì dành cho bài có tương tác thấp nhất, là quạt không cánh Lumias T08 Pro giá 7,99 triệu đồng. Giải ba dành cho bài viết thú vị do Ban quản trị chọn, là phần quà bí mật trị giá 8 triệu đồng.

Người chơi dùng tài khoản chính chủ, không ẩn danh và không thao túng tương tác. Kết quả dự kiến chốt ngày 6/10/2026.

Minigame 2 là lái thử trúng tiền thật. Mỗi ngày có 5 giải thưởng 500.000 đồng dành cho những người may mắn được gọi tên sau khi lái thử các xe Top 5 CCA.

Minigame 3 sẽ có 10 sticker AutoPro được dán ẩn trên các xe trưng bày tại VIMS. Người tìm ra sticker trước và check-in với Bí Mật Xe Biz nhận 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi sticker. Giải thưởng này tách biệt với 5 giải 500.000 đồng mỗi ngày dành cho người lái thử.

VIMS 2026 mở cửa từ 8h00 đến 18h00 mỗi ngày, diễn ra đến hết ngày mai 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Vé vào cửa miễn phí.

Khép lại triển lãm là Gala Car Choice Awards 2026 thuộc Better Choice Awards 2026, diễn ra từ 17h00 đến 21h40 ngày 4/10 tại Phòng Khánh tiết, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Đây là chuỗi sự kiện kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và cộng đồng, tạo không gian chia sẻ sáng kiến, công nghệ và giải pháp mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Đồng hành cùng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Meey Group là một trong những đơn vị uy tín góp phần kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy những giá trị tích cực đến cộng đồng.