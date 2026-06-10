Viettel đang có trong tay "bí quyết" gì mà khiến "gã khổng lồ" viễn thông Trung Quốc cất công sang Việt Nam tìm lời giải từ Chủ tịch Tào Đức Thắng

Theo thông tin từ Chuyên trang nội bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, mới đây, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với ông Wang Xiyu, Giám đốc Công nghệ và Thông tin (CTIO) của ZTE - một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông và giải pháp công nghệ thông tin (ICT) lớn nhất toàn cầu và đứng hàng đầu tại Trung Quốc.

Dù là một trong những tập đoàn công nghệ viễn thông lớn của Trung Quốc với hoạt động trải rộng trên nhiều thị trường quốc tế, lãnh đạo ZTE cho biết họ vẫn đặc biệt quan tâm tới mô hình phát triển của Viettel và muốn tìm hiểu sâu hơn về cách doanh nghiệp này duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tiếp.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, ông Wang Xiyu, CTIO của ZTE, đánh giá Viettel là một trong những nhà mạng có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới.

“Viettel là một trong những nhà mạng phát triển nhanh nhất thế giới. Chúng tôi muốn tìm hiểu vì sao Viettel có thể duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy”, ông Wang Xiyu chia sẻ.

Theo lãnh đạo ZTE, trong các cuộc trao đổi với nhiều nhà mạng quốc tế, doanh nghiệp này thường nhận được câu hỏi về những mô hình phát triển đáng học hỏi trên thế giới. Viettel được xem là một trường hợp tiêu biểu nhờ khả năng tăng trưởng nhanh, duy trì vị thế tại thị trường trong nước và mở rộng hiệu quả ra quốc tế.

Ông Wang Xiyu cũng nhắc đến dấu ấn của Viettel tại nhiều thị trường nước ngoài, trong đó có 7 thị trường mà Viettel đang giữ vị trí số một. Đặc biệt, tại Peru, thương hiệu Bitel đã vươn lên vị trí thứ hai trên thị trường viễn thông, được ZTE đánh giá là một câu chuyện phát triển đáng chú ý.

Từ thực tế đó, lãnh đạo ZTE bày tỏ mong muốn được lắng nghe thêm kinh nghiệm của Viettel trong quản trị tăng trưởng, phát triển thị trường và tổ chức vận hành tại các quốc gia khác nhau.

Trả lời câu hỏi của phía đối tác, Chủ tịch Tập đoàn Tào Đức Thắng cho rằng yếu tố quan trọng nhất giúp Viettel duy trì tốc độ tăng trưởng cao chính là con người.

Theo Chủ tịch Viettel, doanh nghiệp luôn lựa chọn những nhân sự phù hợp nhất để đảm nhận các nhiệm vụ tại thị trường nước ngoài, đồng thời xây dựng chiến lược rõ ràng và triển khai mục tiêu một cách quyết liệt.

Chủ tịch Tập đoàn cũng chia sẻ định hướng phát triển hạ tầng viễn thông tại Việt Nam trong thời gian tới, trong đó Viettel tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng lưới và hướng tới hoàn thiện phủ sóng 5G trên quy mô toàn quốc.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng và ông Wang Xiyu, Giám đốc Công nghệ và Thông tin (CTIO) của ZTE. Nguồn: Chuyên trang nội bộ Viettel

Ba công nghệ tương lai được Viettel đặc biệt quan tâm

Bên cạnh câu chuyện phát triển thị trường, cuộc trao đổi giữa hai bên cũng tập trung vào những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai ngành viễn thông.

Chủ tịch Tào Đức Thắng cho biết Viettel hiện đặc biệt quan tâm tới ba nhóm vấn đề gồm kinh tế tầm thấp, robot hình người và định hướng phát triển công nghệ sau 5G.

Đối với kinh tế tầm thấp, lãnh đạo Viettel muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc xây dựng chính sách, quy hoạch hạ tầng và phát triển các ứng dụng liên quan tới thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời đánh giá những thách thức về an toàn và an ninh đi kèm.

Một chủ đề khác được Viettel quan tâm là robot hình người. Theo Chủ tịch Tào Đức Thắng, tốc độ phát triển của lĩnh vực robot tại Trung Quốc đang diễn ra rất nhanh và có thể tạo ra những thay đổi lớn trong sản xuất công nghiệp cũng như đời sống.

Ở góc độ dài hạn hơn, lãnh đạo Viettel cũng đặt câu hỏi về chiến lược của ZTE khi ngành viễn thông chuyển từ 5G lên 6G, 7G và liệu doanh nghiệp này có mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược khác như AI, lượng tử hay năng lượng hay không.

Trao đổi về các xu hướng công nghệ mới, ông Wang Xiyu cho biết cả ba chủ đề mà Viettel nêu ra đều là những vấn đề lớn đang được nhiều quốc gia và tập đoàn công nghệ nghiên cứu.

Về kinh tế tầm thấp, ông cho biết Trung Quốc hiện dành sự quan tâm lớn cho hạ tầng không gian tầm thấp, vệ tinh quỹ đạo thấp và các hệ sinh thái liên quan tới UAV. Đây được xem là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây.

Đối với robot hình người, lãnh đạo ZTE cho biết lĩnh vực này vẫn còn nhiều tranh luận ngay trong giới công nghệ. Tuy nhiên, ZTE đã xác định đây là hướng đầu tư dài hạn và hiện có khoảng 300 nhân sự tham gia nghiên cứu, phát triển trong ba năm gần đây.

Theo ông Wang Xiyu, giá trị của robot hình người không nằm ở việc tái tạo con người một cách hoàn hảo mà ở khả năng tạo ra hiệu quả cao hơn với chi phí thấp hơn.

“Robot không nhất thiết phải là con người. Điều quan trọng là trong nhiều lĩnh vực, robot có thể đạt hiệu quả tốt hơn và chi phí thấp hơn”, ông nói.

Ông cũng ví sự phát triển của robot với ngành công nghiệp ô tô. Ban đầu, ô tô được xem là công cụ thay thế ngựa, nhưng cuối cùng đã phát triển thành một phương tiện hoàn toàn mới với tốc độ và hiệu quả vượt xa những gì con người từng hình dung.

Về chiến lược dài hạn, ông Wang Xiyu khẳng định viễn thông vẫn là nền tảng cốt lõi của ZTE. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đầu tư vào các thế hệ mạng 6G và 7G, đồng thời mở rộng nghiên cứu sang AI Data Center, thiết bị đầu cuối AI, công nghệ năng lượng phục vụ trung tâm dữ liệu và một số hướng liên quan tới công nghệ lượng tử.

Theo lãnh đạo ZTE, khi AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng, hạ tầng mạng viễn thông sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc kết nối và vận hành các hệ sinh thái AI. Vì vậy, AI Data Center và thiết bị đầu cuối AI sẽ trở thành những trụ cột mới bên cạnh hạ tầng viễn thông truyền thống trong tương lai.