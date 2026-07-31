Viettel Construction có Tổng Giám đốc mới

Vị CEO mới này có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong hệ sinh thái Viettel và được biết đến với nhiều dấu ấn trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, mã: CTR) tổ chức Lễ chuyển giao chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, đồng chí Phạm Đình Trường kết thúc nhiệm kỳ Tổng Giám đốc để đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Trần Trung Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đồng chí Phạm Đình Trường đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Viettel Construction trong giai đoạn doanh nghiệp đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về quy mô lẫn mô hình tăng trưởng.

Dưới sự điều hành của đồng chí cùng tập thể Ban lãnh đạo, Viettel Construction không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông mà còn mở rộng thành công sang các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, vận hành khai thác và dịch vụ kỹ thuật, từng bước hình thành hệ sinh thái hạ tầng toàn diện.

Trong giai đoạn 2019 – 2025, Viettel Construction ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trên nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Doanh thu tăng từ 5.141 tỷ đồng lên hơn 14.000 tỷ đồng, gấp khoảng 2,7 lần; lợi nhuận trước thuế tăng từ 239,7 tỷ đồng lên 745 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 21,58 triệu đồng lên 27,7 triệu đồng/người/tháng. Tổng Công ty duy trì quy mô hơn 11.000 cán bộ nhân viên, hoạt động tại 34 chi nhánh và mở rộng hiện diện tại hai thị trường quốc tế.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị , đồng chí Phạm Đình Trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định chiến lược, phát huy kinh nghiệm quản trị và đóng góp vào định hướng phát triển dài hạn của Tổng Công ty.

Tiếp nhận vai trò Tổng Giám đốc là đồng chí Trần Trung Hưng , nhà quản trị có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong hệ sinh thái Viettel và được biết đến với nhiều dấu ấn trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Gia nhập Viettel từ năm 2002, đồng chí bắt đầu công tác tại Viettel Post từ năm 2003 với vị trí nhân viên kinh doanh, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trước khi trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel Post. Giai đoạn 2022 – 2026, đồng chí được Tập đoàn Viettel giao điều hành Star Telecom (Unitel) tại Lào trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Viettel Construction.

Tại Viettel Post, đồng chí Trần Trung Hưng cùng tập thể lãnh đạo thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp chuyển phát truyền thống sang doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ; đầu tư hệ thống chia chọn tự động, kho vận thông minh, phát triển hệ sinh thái phục vụ thương mại điện tử và đưa doanh nghiệp niêm yết trên UPCoM.

Trên cương vị Tổng Giám đốc Star Telecom (Unitel), đồng chí tiếp tục dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ nhà mạng viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số; phát triển các lĩnh vực tài chính số, chính phủ số, giáo dục số, y tế số, nội dung số và logistics, góp phần nâng cao vị thế của Unitel tại thị trường Lào.

Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tỷ đô vào năm 2030 , tiếp tục mở rộng hệ sinh thái hạ tầng, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.