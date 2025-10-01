Tối ngày 30/9/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có đến ba tấm vé số trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Power 6/55 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249. Đáng chú ý, cả giải Jackpot 1 và Jackpot 2 đều đồng thời tìm thấy chủ nhân, mang đến tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 187 tỷ đồng.

Chủ nhân Jackpot 1 “bội thu” hơn 179 tỷ đồng

Tâm điểm của kỳ quay là giải Jackpot 1 với giá trị khủng, tích lũy đã lâu: 179.058.846.000 đồng (hơn 179 tỷ đồng). Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã chính thức xác nhận có 1 vé số duy nhất trúng giải độc đắc này. Dãy số may mắn mang lại cơ hội đổi đời cho vị khách hàng này là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 .

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, vị khách hàng may mắn trúng Jackpot 1 sẽ thực lĩnh về tài khoản số tiền hơn 161 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tìm thấy chủ nhân giải Jackpot trị giá 179 tỷ đồng. Jackpot 1 và Jackpot 2 cùng nổ đồng thời là một sự kiện rất hiếm gặp trong lịch sử xổ số Power 6/55 của Vietlott.

Hai vé số chia nhau Vietlott Jackpot 2 giá trị 7,5 tỷ đồng

Không chỉ có Jackpot 1, kỳ quay 1.249 còn chứng kiến giải Jackpot 2 cũng tìm thấy hai chủ nhân cùng lúc. Tổng giá trị giải Jackpot 2 là 7.500.802.050 đồng (hơn 7,5 tỷ đồng). Theo đó, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 sẽ nhận được 3.750.401.025 đồng (hơn 3,75 tỷ đồng).

Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng khớp 5 trên 6 số của giải Jackpot 1, đồng thời trùng với cặp số vàng được chọn ngẫu nhiên là 08.

Tương tự, hai vị khách hàng may mắn này cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Sau khi trừ thuế, mỗi người chơi trúng Jackpot 2 sẽ thực nhận về số tiền hơn 3,37 tỷ đồng (đã trừ khoảng hơn 375 triệu đồng tiền thuế/vé).

Bên cạnh ba tấm vé độc đắc, kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 của Power 6/55 còn trao hàng chục nghìn giải thưởng khác cho người chơi: 39 người trúng giải Nhất , mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng . 1.792 người trúng giải Nhì , mỗi giải trị giá 500.000 đồng . 33.985 người trúng giải Ba , mỗi giải trị giá 50.000 đồng .

Sự kiện "nổ" đồng thời cả Jackpot 1 và Jackpot 2 cho thấy sức hấp dẫn không ngừng của các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, đặc biệt là loại hình Power 6/55 với cơ hội trúng thưởng đa dạng và giá trị giải thưởng tích lũy khổng lồ.

Trước đó, loại hình Mega 6/45 từng ghi nhận một kỳ quay có đến 4 người cùng trúng giải Jackpot (trị giá tối thiểu 12 tỷ đồng) vào cuối năm 2016. Khi đó, giải thưởng được chia đều cho 4 người.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng Vietlott.

Chú ý khi lĩnh giải thưởng Vietlott

Người sở hữu các vé số trúng thưởng cần lưu ý, thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn này, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Người trúng thưởng phải xuất trình vé số trúng thưởng hợp lệ (còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và các thông tin trên vé phải rõ ràng).

Các giấy tờ cần mang theo như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục nhận giải. Vietlott sẽ tiến hành xác minh thông tin cá nhân và tính hợp lệ của vé.

Người trúng giải có thể liên hệ trực tiếp đến các Chi nhánh của Vietlott trên toàn quốc để nộp yêu cầu lĩnh thưởng. Đối với giải thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng (bao gồm Jackpot 1 179 tỷ đồng và Jackpot 2 hơn 3,7 tỷ đồng/vé):

Người trúng thưởng phải đến Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh (CN) của Vietlott trên toàn quốc để nộp yêu cầu lĩnh thưởng.

