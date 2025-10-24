Vietlott lập kỷ lục kép, Đắk Lắk và Khánh Hoà được gọi tên

Tối 22/10/2025, giải Vietlott Jackpot Mega 6/45 đã chính thức tìm được chủ nhân trong kỳ QSMT 01422. Giá trị giải thưởng tích lũy "khủng" lên đến 133.774.094.500 đồng đã được trao cho duy nhất một tấm vé may mắn.

Tấm vé số lịch sử này được phát hành tại tỉnh Khánh Hòa, một lần nữa khẳng định cơ hội đổi đời luôn hiện hữu với bất kỳ người chơi nào. Bộ số may mắn trúng Jackpot là 05-11-12-24-28-44.

Với giá trị hơn 133 tỷ đồng, đây là một trong những giải thưởng lớn nhất của Mega 6/45 trong năm 2025. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định, vị khách hàng may mắn tại Khánh Hòa sẽ thực lĩnh khoảng hơn 120 tỷ đồng. Sự kiện này ngay lập tức gây sốt, biến từ khóa Khánh Hòa trúng Jackpot thành tâm điểm chú ý, và một tỷ phú Vietlott mới đã xuất hiện, mang đến niềm tin và hy vọng cho hàng triệu người chơi xổ số trên cả nước.

Giải Jackpot Mega 6/45 của Vietlott liên tục "nổ".

Cũng trong thông báo mới nhất của Vietlott, ngày 22/10/2025, niềm vui vỡ òa tại tỉnh Đắk Lắk khi Vietlott xác định chủ nhân giải Độc Đắc sản phẩm Lotto 5/35 trong kỳ quay số mở thưởng #00232. Giá trị giải thưởng kỷ lục lên đến 14.041.412.000 đồng đã chính thức đưa một khách hàng may mắn tại Tây Nguyên trở thành tỷ phú Vietlott mới.

Kết quả xổ số Vietlott Lotto 5/35 tìm ra tỷ phú mới với phần thưởng 14 tỷ đồng.

Sản phẩm Lotto 5/35 của Vietlott, mới ra mắt với tần suất quay thưởng 2 lần/ngày, đang thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt nhờ cơ chế chia giải Độc Đắc độc đáo khi giá trị vượt mốc 12 tỷ đồng.

Đây là minh chứng cho thấy cơ hội trúng thưởng lớn luôn hiện hữu ở mọi tỉnh thành. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10%, người chơi may mắn này sẽ nhận về hơn 12,6 tỷ đồng. Câu chuyện về Đắk Lắk trúng độc đắc 14 tỷ chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề nóng được cộng đồng quan tâm.

Dựa trên các thông tin về kết quả quay số mở thưởng và trao giải được ghi nhận trong tháng 10/2025 (tính đến ngày 22/10), Vietlott đã ghi nhận ít nhất 4 tỷ phú mới từ các giải Jackpot (giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên). Trong đó một khách hàng trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng (đã được trao giải vào ngày 17/10). Một khách hàng khác trúng giải Độc đắc Lotto 5/35 trị giá 10,2 tỷ đồng (đã được trao giải).

Ngoài ra, Vietlott cũng đã tổ chức trao giải cho một khách hàng trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng (của kỳ quay số ngày 30/9) vào ngày 21/10/2025 tại Đà Nẵng, dù vé trúng được xác định từ tháng trước nhưng việc trao giải diễn ra trong tháng 10.

60 ngày là thời hạn tối đa để người trúng thưởng đến làm thủ tục lĩnh thưởng, được tính kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng (QSMT).

Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng và giá trị giải thưởng sẽ được hạch toán vào thu nhập khác của Vietlott (thường được sử dụng cho các hoạt động phúc lợi xã hội).

Chậm nhất 05 ngày làm việc là thời gian tối đa để Vietlott (hoặc Đại lý, tùy giá trị giải thưởng) tổ chức trả thưởng cho người lĩnh thưởng, được tính kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ.







