Một giáo viên ở Đà Nẵng đã làm được điều mà hàng triệu người chơi Vietlott ao ước

Vietlott vừa trao giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 180 tỷ đồng cho một giáo viên tại TP Đà Nẵng, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận về cơ hội đổi đời của xổ số điện toán. Buổi lễ trao giải diễn ra vào chiều 21/10, chính thức xác nhận anh N.V.H. là chủ nhân may mắn của giải thưởng khổng lồ từ kỳ quay mở thưởng hôm 30/9.

Anh H., hiện là giáo viên sinh sống tại Đà Nẵng, chia sẻ thói quen giải trí hàng ngày của anh là mua vé số với số tiền nhỏ, chỉ khoảng 20.000 đến 30.000 đồng mỗi lần. Anh kể lại khoảnh khắc "vỡ òa" khi dò vé tại điểm bán quen thuộc: “Tôi không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy sau khi đã nhiều lần trúng các giải nhỏ từ 30.000 đến 50.000 đồng. Giải thưởng lần này thực sự vượt sức tưởng tượng.”

Giá trị giải độc đắc mà anh H. nhận được là 179.058.846.000 đồng, tích lũy sau hơn 2,5 tháng chờ đợi. Đây là một trong những giải Jackpot có giá trị cao nhất lịch sử Vietlott kể từ khi công ty bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán năm 2016. Giải thưởng này chỉ đứng sau giải kỷ lục gần 345 tỷ đồng (Jackpot 1 Power 6/55) được trao cho một khách hàng TP.HCM vào tháng 7 vừa qua.

Đúng như truyền thống, anh H. đã đeo mặt nạ nhận giải nhằm bảo mật thông tin cá nhân. Về mặt tài chính, anh H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỷ đồng tại Đà Nẵng (10% phần vượt trên 10 triệu đồng). Số tiền thực nhận sau khi khấu trừ thuế của anh H. là khoảng 161 tỷ đồng. Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố.

Vietlott liên tục tìm ra chủ nhân các giải thưởng lớn.

Ngoài giải thưởng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 180 tỷ đồng vừa được trao cho giáo viên tại Đà Nẵng, Vietlott liên tục ghi nhận và trao nhiều giải thưởng "khủng" khác trong thời gian gần đây, khẳng định sức hấp dẫn của xổ số tự chọn. Điển hình nhất là giải thưởng kỷ lục lịch sử vào tháng 7/2025 với Jackpot 1 Power 6/55 đạt giá trị hơn 344,9 tỷ đồng được trao cho anh N.P. tại TP. Hồ Chí Minh, trở thành giải xổ số lớn nhất từng có tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở đó, tháng 10/2025, Vietlott đã trao cùng lúc hai giải Jackpot lớn: một giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng cho anh N.V.M (Thanh Hóa) và giải Độc đắc Lotto 5/35 trị giá 10,2 tỷ đồng cho anh P.Đ.L (Hà Tĩnh). Trước đó, vào tháng 8/2025, sản phẩm Mega 6/45 cũng đã tìm thấy chủ nhân may mắn là ông T.M.C (Hà Nội) với giải Jackpot trị giá hơn 25,5 tỷ đồng, cho thấy cơ hội trúng thưởng lớn phân bổ đều trên nhiều sản phẩm của Vietlott.

Vietlott là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập vào ngày 5/12/2011. Năm 2024, Vietlott đạt doanh thu hơn 7.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 283 tỷ đồng.

Công ty cho biết trả thưởng và dự phòng trả thưởng hơn 4.353 tỷ đồng, tăng hơn 915 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, Vietlott ghi nhận kỷ lục giải thưởng là giải thưởng lớn nhất của lịch sử xổ số Việt Nam trị giá hơn 314 tỷ đồng.











