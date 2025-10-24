Lương Bằng Quang từ "phù thủy tạo hit", khoe 80 sổ đỏ, ông chủ công ty 20 tỷ đến còng số 8

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) về tội Đưa hối lộ. Trong đó, Lương Bằng Quang đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trước khi bị bắt, nam nghệ sĩ này vốn được biết đến với sự nghiệp âm nhạc thành công và khối tài sản đáng nể tích lũy từ nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ra mắt công chúng năm 2000 với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt ca khúc hit như Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị ... Các sáng tác của Lương Bằng Quang khi đó từng là "bàn đạp" tạo nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ khác.

Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982).

Trong sự nghiệp, Lương Bằng Quang sở hữu khoảng 100 ca khúc, trong đó có nhiều bài thành hit, mang về nhiều giải thưởng lớn như Ca khúc yêu thích (Bài hát Việt) và Nhạc sĩ được yêu thích (Làn sóng xanh các năm 2004, 2006 và 2008). Những năm 2000, khi dịch vụ nhạc chờ, nhạc số nở rộ, nguồn thu từ bản quyền âm nhạc và nhạc số được ước tính là một khoản thu lớn, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho nam nhạc sĩ. Bên cạnh đó, thu nhập từ việc biểu diễn show trong và ngoài nước cũng đem lại một nguồn thu ổn định.

Lương Bằng Quang đầu tư kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, Lương Bằng Quang sớm lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Công ty Cổ phần Lương Bằng Quang: Tháng 1/2016, Lương Bằng Quang thành lập công ty riêng với ngành nghề kinh doanh chính là sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng, trong đó Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng (tương đương 50%).

Nghệ sĩ này giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ban đầu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, công ty sau đó mở rộng sang dịch vụ ăn uống lưu động và nhiều ngành nghề khác.Đến tháng 3/2025, vốn điều lệ của công ty được tăng mạnh lên 10,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group (thành lập năm 2024): Tháng 2/2024, Lương Bằng Quang cùng Mã Tuấn Vũ thành lập công ty tại TP.HCM, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, căn hộ du lịch, nhà nghỉ...). Vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng, chiếm 51% cổ phần.

Đến tháng 6/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 20 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Lương Bằng Quang vẫn chiếm 51% (sau đó vốn góp được chuyển sang tên Công ty TNHH Lương Bằng Quang, nhưng anh vẫn được ủy quyền xử lý toàn bộ cổ phần).

Tháng 4/2025, phần vốn góp của Công ty TNHH Lương Bằng Quang giảm xuống còn 20% vốn góp.﻿

Cuộc sống sung túc và khối tài sản "khủng"

Trước khi bị bắt, Lương Bằng Quang thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống sung túc trên mạng xã hội cùng Ngân 98. Người này từng tiết lộ sở hữu nhiều bất động sản, sổ đỏ và vàng miếng.

Năm 2016, nam nhạc sĩ đã mua một căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM, rộng 150m2 với 2 phòng ngủ và 1 phòng thu lớn, ước tính có giá từ 4,5 đến 5 tỷ đồng tại thời điểm đó.

Bên cạnh đó, cặp đôi còn tích cực kinh doanh online, quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân, làm đẹp. Họ cũng đầu tư mạnh vào việc xây dựng hình ảnh, thường xuyên check-in ở những địa điểm du lịch sang chảnh, khoe tài sản, xe sang, khẳng định khối tài sản "không phải dạng vừa".

Lương Bằng Quang từng khoe 80 sổ đỏ.

Biệt thự sang của Lương Bằng Quang mua từ nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2024, Lương Bằng Quang bất ngờ thông báo rao bán một căn nhà tại TP.HCM vì "kẹt tiền", thừa nhận đây là quyết định khó khăn và từ thời điểm đó anh không còn nhà ở đất TP.HCM nữa.

Với vai trò đa năng từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đến chủ doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, Lương Bằng Quang đã xây dựng một khối tài sản đồ sộ. Sự việc bị khởi tố và bắt tạm giam Lương Bằng Quang do đó đã gây xôn xao dư luận.

(Tổng hợp)﻿