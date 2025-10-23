Đây là lý do bạn NÊN mua vé Vietlott trước 21:00 hôm nay

Vietlott Lotto 5/35: Độc Đắc vượt mốc 12 tỷ đồng!

Thông báo mới nhất từ Vietlott cho biết, giải Độc Đắc của Lotto 5/35 đã chính thức vượt mốc 12 tỷ đồng, tạo nên một cơn sốt lớn trong cộng đồng người chơi xổ số. Đây là một cột mốc quan trọng bởi theo quy tắc đặc biệt của Lotto 5/35, nếu không có người trúng giải Độc Đắc, toàn bộ giá trị tích lũy sẽ được kích hoạt chế độ "chia giải" vào lúc 21:00 ngày 23/10/2025 (hôm nay).

Cơ chế chia giải này cực kỳ hấp dẫn: Giải Nhất sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh tương đương 1/3 giá trị Jackpot, và các hạng giải còn lại (từ Nhì đến Năm, trừ giải Khuyến khích) sẽ cùng chia nhau phần còn lại, với mỗi hạng giải nhận 1/6 giá trị Jackpot. Tính năng chia giải này không chỉ tăng cơ hội trúng lớn cho nhiều người chơi ở các hạng giải thấp hơn mà còn là điểm khác biệt độc đáo, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Giải Độc Đắc Lotto 5/35 đã vượt mốc 12 tỷ đồng và sẽ kích hoạt chế độ "Chia Giải" lịch sử vào tối nay (21:00) nếu không tìm được chủ nhân. Do đó, người chơi sẽ có thêm cơ hội gia tăng phần thưởng nếu trúng các giải còn lại.

Thực tế trong nhiều tháng gần đây, không ít người được "hưởng lộc" độc đắc nhờ cơ chế chia giải độc đáo này. Cụ thể, kỳ quay số thứ 00038 là kỳ quay đầu tiên áp dụng cơ chế này, khi giải Độc Đắc tích lũy vượt mốc quy định (hơn 13 tỷ đồng) mà không có người trúng. Sự kiện này đã diễn ra vào khoảng tháng 7/2025. Đã có những trường hợp người trúng giải Nhì nhận được hơn 177 triệu đồng (thay vì mức 5 triệu đồng thông thường) và người trúng giải Ba nhận hơn 5,5 triệu đồng (thay vì 500.000 đồng).

Trong một kỳ chia giải khác, giải Nhất thậm chí đã đạt hơn 2 tỷ đồng (thay vì 10 triệu đồng), và giải Nhì đạt hơn 100 triệu đồng. Đó là sự kiện chia giải Độc Đắc của Lotto 5/35 tại Kỳ quay số mở thưởng thứ 146. Với Giải Độc Đắc tích lũy vượt 21 tỷ đồng nhưng không có người trúng, tính năng chia giải lập tức được kích hoạt.

Điều đáng kinh ngạc là có 3 vé số cùng trúng Giải Nhất với bộ số 11 - 15 - 19 - 27 - 33, khiến mỗi vé nhận được số tiền khổng lồ là 2.404.732.833 đồng (hơn 2,4 tỷ đồng) trước thuế. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, mỗi chủ nhân tấm vé đã thực lĩnh về khoảng 2,16 tỷ đồng.

Cơ chế chia giải này được xem là điểm thu hút lớn nhất của Lotto 5/35, giúp hơn 12.500 người chơi (trong kỳ chia giải đầu tiên) được hưởng một phần giá trị từ Jackpot tích lũy.

Sở dĩ ngày hôm nay sẽ thu hút sự chú ý của người chơi Vietlott là bởi dù dơ hội để trúng Giải Độc Đắc (Jackpot) không thay đổi về mặt xác suất, nhưng cơ hội để trúng một giải thưởng lớn có giá trị tiền tỷ từ các hạng giải thấp hơn (đặc biệt là Giải Nhất) lại tăng lên gấp nhiều lần.

Cách chơi Vietlott Lotto 5/35

Cách chơi Vietlott Lotto 5/35 rất đơn giản và có nhiều hình thức để bạn lựa chọn, với cơ chế độc đáo là phải chọn cả số chính và số đặc biệt.

Mỗi bộ số dự thưởng (giá vé tối thiểu 10.000 VNĐ) bao gồm 6 con số, chia thành 2 nhóm:

5 Số Chính: Chọn 5 số trong tập hợp từ 01 đến 35.

1 Số Đặc Biệt (Số May Mắn): Chọn 1 số trong tập hợp từ 01 đến 12.

Vietlott Lotto 5/35 có tần suất quay số 2 lần mỗi ngày (13:00 và 21:00) từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

Kết quả quay thưởng sẽ công bố 5 số chính và 1 số đặc biệt. Bạn trúng giải khi bộ số của bạn trùng khớp với kết quả quay thưởng (không cần đúng thứ tự) theo các hạng giải:

Cơ cấu giải thưởng của Lotto 5/35 được thiết kế với nhiều cấp độ hấp dẫn, bắt đầu từ giải thưởng lớn nhất là Độc Đắc (Jackpot). Để trúng giải Độc Đắc, người chơi cần trùng khớp cả 5 số chính và 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu là 6 tỷ đồng và được tích lũy.

Các hạng giải tiếp theo cũng rất đáng chú ý, điển hình như Giải Nhất (trùng 5 số chính) có giá trị cố định 10.000.000 VNĐ. Nếu trúng Giải Nhì (trùng 4 số chính VÀ 1 số đặc biệt), người chơi nhận 5.000.000 VNĐ, và Giải Ba (trùng 4 số chính) là 500.000 VNĐ.

Thậm chí, chỉ cần trùng khớp 1 số đặc biệt là người chơi đã trúng Giải Khuyến Khích với 10.000 VNĐ.

Vé số cho mỗi kỳ quay sẽ dừng phát hành trước thời điểm quay số mở thưởng 30 phút.

Cụ thể: Đối với kỳ quay 13:00, vé sẽ ngừng bán lúc 12:30. Đối với kỳ quay 21:00, vé sẽ ngừng bán lúc 20:30.