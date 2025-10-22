500 kg vàng thỏi giấu trong giày đưa từ Trung Quốc về Việt Nam, là của ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam. Vụ án phanh phui đường dây vận chuyển trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thông tin trên Người lao động cho biết, kết quả điều tra xác định, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024, bị can Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc) đã thỏa thuận với đối tượng tên "bà Béo" (chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) để tổ chức hai đường dây vận chuyển vàng lậu. Tổng cộng, các đường dây này đã đưa hơn 546 kg vàng qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Trần Thị Hoàn mua hơn 97 kg vàng từ "bà Béo" và 449 kg vàng từ Phạm Tuấn Hải.

Phương thức vận chuyển hết sức tinh vi và liều lĩnh. Để đưa vàng qua biên giới, "bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng và Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc. Các bị can này đã cất giấu vàng thỏi trong người hoặc trong giày để qua mặt lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Sau khi về Việt Nam, vàng được giao tại trụ sở Công ty Hoàn Huế. Nhóm nhân viên của công ty, gồm: Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, và Nông Thị Thùy Linh, có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra trọng lượng, và đặc biệt là sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng để xóa thông tin xuất xứ nước ngoài. Vàng lậu sau đó được theo dõi trên sổ sách nội bộ, sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán, và mang về Hà Nội giao cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, và 8 bị can được đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Một số bị can trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Sai phạm kế toán gây thiệt hại hàng tỉ đồng tiền thuế

Liên quan đến việc tiêu thụ vàng lậu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, do bà Trần Như My làm Chủ tịch HĐQT, đã mua 52 kg vàng từ Trần Thị Hoàn.

Cơ quan điều tra phát hiện công ty này sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán: "Vacom" để hạch toán các giao dịch có hóa đơn hợp lệ và "QLVang" để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế, bao gồm cả các giao dịch không có hóa đơn.

Chủ tịch Trần Như My và Phó Giám đốc Phùng Thị Thuyết đã trực tiếp thỏa thuận mua vàng không có chứng từ, đồng thời chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán các giao dịch này vào sổ sách, mà theo dõi riêng trên phần mềm "QLVang" để loại bỏ khỏi báo cáo thuế nhằm trốn thuế. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua hơn 30 tài khoản cá nhân.

Hành vi vi phạm quy định về kế toán của 3 bị can thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn 5 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, năm 2023, doanh thu thực tế hơn 4.243 tỉ đồng nhưng công ty chỉ kê khai hơn 646 tỉ đồng.

Tổng cộng, 11 bị can đã bị đề nghị truy tố, trong đó 8 người về tội Buôn lậu và 3 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án tiếp tục làm rõ tính chất nghiêm trọng của các hoạt động buôn lậu và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng tại Việt Nam.

Toàn bộ giao dịch mua bán vàng của nhóm này đều không có hóa đơn chứng từ. Ảnh minh hoạ

Giấu 16 khoanh vàng trong áo khoác, người đàn ông bị bắt tại cửa khẩu﻿

Đây không phải lần đầu các lực lượng chức năng phát hiện tình trạng vàng lậu được đưa vào Việt Nam qua cửa khẩu.

Chiều 20/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng mang theo số lượng lớn vàng lậu khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng được xác định là Trần Đình Sâm (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Sâm có một túi nylon chứa 16 khoanh vàng tròn .

Kết quả giám định cho thấy, 16 khoanh vàng này là vàng thật, có tổng khối lượng là 299,62 gam , với hàm lượng kim loại quý đạt 99,86% .

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.