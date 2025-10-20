Không phải vàng, một loại tài sản khác đang tạo ra cơn địa chấn từ Á sang Âu: Trung tâm giao dịch lớn nhất thế giới cạn kiệt nguồn cung, chi phí vay tăng sốc 200%

Trong suốt nhiều tháng qua, nhà máy tinh luyện kim loại quý lớn nhất Ấn Độ MMTC-Pamp đã chuẩn bị cho “làn sóng” mua bạc. Đầu tuần trước, công ty này chính thức cạn bạc dự trữ lần đầu tiên trong lịch sử.

Đến cuối tuần, cơn sốt bạc đã lan tới London, trung tâm định giá bạc toàn cầu, nơi các ngân hàng lớn nhất mua bán bạc với khối lượng khổng lồ. Tuy nhiên, thị trường London cũng rơi vào cảnh cạn nguồn cung, giá bạc tăng vọt lên hơn 54 USD/ounce trước khi lao dốc 6,7% chỉ trong vài giờ.

Cú sốc từ Ấn Độ

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng năm 2025 chính là Ấn Độ. Trong dịp lễ Diwali, hàng trăm triệu người dân mua trang sức để dâng lên nữ thần Lakshmi. Truyền thống vẫn ưu tiên vàng, nhưng năm nay, bạc mới là tâm điểm.

Xu hướng mới này được thúc đẩy bởi làn sóng truyền thông xã hội, đặc biệt từ những influencer như Sarthak Ahuja, một chuyên gia tài chính có gần 3 triệu người theo dõi. Ahuja từng nói chia sẻ “tỉ lệ giá vàng-bạc lên tới 100:1, đây là cơ hội của bạc”. Thông điệp này nhanh chóng lan rộng, biến bạc thành món đầu tư hấp dẫn.

Amit Mittal, giám đốc công ty M.D. Overseas Bullion ở New Delhi, cho biết nhu cầu lần này là chưa từng thấy. Phí chênh lệch bạc tại Ấn Độ so với giá quốc tế thường chỉ là vài cent đã tăng lên 0,5 USD, rồi vượt 1 USD/ounce. Cùng thời điểm đó, Trung Quốc, nguồn cung bạc chủ chốt, lại đóng cửa nghỉ lễ 1 tuần, khiến các nhà buôn quay sang thị trường London.

Nhưng London cũng không còn nhiều bạc tự do. Dù kho bạc của thành phố lưu trữ hơn 36 tỷ USD kim loại quý, phần lớn đã bị các quỹ ETF mua đứt. Kể từ đầu 2025, nhà đầu tư ETF đã gom hơn 100 triệu ounce bạc.

Khoảng 2 tuần trước, JPMorgan Chase, nhà giao dịch bạc lớn nhất thế giới, thông báo với khách hàng rằng họ không thể cung cấp thêm bạc cho Ấn Độ trong tháng 10, sớm nhất là tháng 11. Kotak Asset Management, UTI và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ buộc phải tạm ngừng cho nhà đầu tư mới tham gia các quỹ bạc vì không đủ lượng bạc vật lý.

Tại các khu chợ vàng ở Mumbai, giá bạc vượt xa giá quốc tế, các cuộc “đấu giá ngầm” diễn ra giữa những khách hàng giàu có sẵn sàng trả giá cao để có hàng. Phí chênh lệch vượt 5 USD/ounce, mức chưa từng có trong gần 30 năm qua.

London chứng kiến cơn hoảng loạn

Tình trạng hoảng loạn tại London bắt đầu khi chi phí vay bạc qua đêm tăng vọt, lên tới 200% theo tính toán của Metals Focus. Các ngân hàng lớn dần rút khỏi giao dịch, chênh lệch giữa giá mua và bán giãn rộng đến mức gần như không thể giao dịch.

Một nhà giao dịch kể lại, tình hình hỗn loạn đến mức anh ta có thể mua từ ngân hàng này rồi bán ngay cho ngân hàng khác để hưởng chênh lệch. Điều này hiếm khi xảy ra trong thị trường kim loại quý vốn rất cạnh tranh.

Argor-Heraeus, một nhà máy tinh luyện bạc Thụy Sĩ, tuyên bố dừng tiếp nhận đơn đặt hàng mới trừ khi đã cam kết trước đó. “Thanh khoản gần như biến mất,” Robin Kolvenbach, đồng CEO công ty nói.

Không giống trước đây, như vụ anh em nhà Hunt năm 1980 hay Warren Buffett năm 1998, lần này cơn sốt bạc không xảy ra do đầu cơ mà là thiếu cung thực sự.

Từ 2021, nhu cầu bạc, đặc biệt từ ngành năng lượng mặt trời, đã vượt xa nguồn cung từ khai thác và tái chế. Trong 5 năm qua, tổng thiếu hụt đạt 678 triệu ounce, so với lượng tồn kho tại London chỉ khoảng 1,1 tỷ ounce hồi đầu năm 2021.

Thêm vào đó, lo ngại Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế lên bạc đã khiến các nhà buôn đổ xô đưa hơn 200 triệu ounce bạc vào kho New York, khiến London cạn kiệt.

Khi giá bạc bắt đầu tăng vọt đầu tháng 10, câu hỏi đặt ra là bao lâu thì bạc từ New York có thể quay lại London? Trong điều kiện lý tưởng, quá trình này có thể chỉ mất 4 ngày, nhưng thực tế có thể bị chậm nhiều tuần do thủ tục hải quan.

Comex đã mất hơn 20 triệu ounce chỉ trong 2 tuần - mức rút kho lớn nhất trong 25 năm. Giá vận chuyển cũng tăng vọt khi các công ty logistics tranh thủ kiếm lợi.

Dù thị trường vẫn đang căng thẳng, một số chuyên gia như Daniel Ghali từ TD Securities cho rằng mức đỉnh đã qua. Ông từng cảnh báo từ hơn 1 năm trước về rủi ro “short squeeze” tại London. Dù dự đoán điểm đảo chiều hơi sớm, cuối tuần qua, giá bạc đã giảm hơn 5% sau thông tin tích cực về quan hệ Mỹ - Trung.

“Chúng tôi không ngờ quy mô cơn sốt mua lẻ lại lớn đến vậy,” Ghali chia sẻ. Nhưng ông cũng cho biết thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực khi bạc từ New York và cả Trung Quốc bắt đầu đổ về London.

Tham khảo BNN﻿