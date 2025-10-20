Giá vàng miếng SJC tự do "bốc hơi" 15 triệu đồng chỉ trong 2 ngày

Cuối ngày 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Trong vòng 2 ngày qua, giá vàng miếng giảm khoảng 2 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% mua vào - bán ra ổn định quanh mức 148 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra trên thị trường tự do, khi giá vàng tiếp tục lao dốc. Hiện, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng vàng nhỏ niêm yết mua vào 157 triệu đồng/lượng, bán ra 162 triệu đồng/lượng, giảm thêm 4 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Chỉ trong 2 ngày, các cửa hàng nhỏ hạ giá vàng miếng SJC tổng cộng 15 triệu đồng và nới rộng chênh lệch giá mua vào - bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không ít người đã mua vàng trên chợ mạng ở vùng 177 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và khoảng 165 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn 99,99% trong ngày cuối tuần. Nếu bán thời điểm này, mỗi lượng vàng đã mua sẽ bị lỗ nặng.

Giá vàng trong nước lao dốc do ảnh hưởng từ giá thế giới và thị trường kỳ vọng những giải pháp hạ nhiệt giá vàng của Ngân hàng Nhà nước gần đây – mới nhất là việc nghiên cứu thí điểm lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce – tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do rớt mạnh hàng triệu đồng, trong khi giá vàng nhẫn trơn 99,99% cũng có sự cách biệt giữa các tiệm vàng, mỗi nơi mỗi giá