Cựu Tổng giám đốc SJC gửi kháng cáo viết tay dài 4 trang, xin xét lại việc phải nộp 10.800 lượng vàng

Hôm nay (20/10), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC). Đơn kháng cáo do bà Hằng viết tay với 4 trang giấy từ trại tạm giam.

Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đơn kháng cáo, bà Hằng xin cấp tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt để bà Hằng sớm trở về chăm sóc bố mẹ già và đóng góp cho xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời.

Đơn kháng cáo của bà Hằng cũng trình bày rằng, cả gia đình nội ngoại bà Hằng đều có nhiều người có công với cách mạng, còn bà Hằng là chiến sĩ thi đua xuất sắc nhiều năm và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Bà Hằng cũng xin cấp phúc thẩm xin tòa xem xét lại phần nội dung mà HĐXX sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. Bà Hằng trình bày bà không có khả năng để nộp, cũng như bà và các bị cáo khác không dùng tổng số vàng nguyên liệu này để sản xuất trái phép mà đây là tổng số vàng của nhiều lần.

Bà Hằng trình bày thêm trong đơn kháng cáo rằng, bà đang bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài chèn vào trong 56 đợt gia công vàng móp méo cho NHNN để sản xuất 6.255 lượng vàng miếng trái phép và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC. Trong 56 đợt gia công vàng móp méo thì mỗi đợt sản xuất được 100 lượng thành phẩm SJC trái phép bán ra thị trường. Số tiền thu được từ chênh lệch giữa giá trị nguyên liệu và SJC sẽ được tiếp tục quay vòng vốn mua nguyên liệu vào đợt gia công tiếp theo cho đến đợt 56.

Đối với số vàng nhẫn trái phép, bà Hằng trình bày là mỗi lần sản xuất Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) chỉ làm cho Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) từ 30 đến 40 lượng thành phẩm bán ra thị trường. Số tiền này sau đó quay vòng vốn mua từ 30 đến 40 lượng vàng nguyên liệu cho lần sản xuất tiếp theo. Số vàng nhẫn sản xuất trái phép 11.503 lượng là tổng khối lượng của nhiều lần sản xuất.

Tại bản án sơ thẩm cảu TAND TPHCM tuyên ngày 30/9, HĐXX đã phạt bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù chung cho 2 tội danh; 15 bị cáo còn lại phạm tội với trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bà Lê Thúy Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo Hằng đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.