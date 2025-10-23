Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng thế giới đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh mẽ, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và là tuần giảm giá mạnh nhất trong hơn 5 năm, trong bối cảnh giá đã thiết lập các mức cao kỷ lục gần đây. Kim loại quý hiện giao dịch quanh mức 4.082 USD/ounce , thấp hơn khoảng 6% so với đỉnh lịch sử.

Việc căng thẳng thương mại dịu đi đã làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn tuyệt đối.

Mặc dù giảm sâu, vàng vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 55% tính từ đầu năm. Kim loại quý vẫn được hỗ trợ ngầm bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất bổ sung vào cuối năm, qua đó giữ chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng ở mức thấp. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, vẫn cung cấp một nền tảng hỗ trợ cho vàng, duy trì sự thận trọng trong giới đầu tư. Sự sụt giảm hiện tại được nhiều chuyên gia nhận định là một sự điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng nóng.

Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm gần 15 USD (-0,35%) so với thời điểm mở cửa, hiện giao dịch quanh vùng 4.082 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch trưa 23/10, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng đi ngang sau hai ngày giảm mạnh, theo sát diễn biến ngừng bán tháo của thị trường thế giới. Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết tại vùng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng , giữ nguyên so với giá chốt phiên 22/10. Các doanh nghiệp lớn khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt neo giá vàng miếng ở mức tương đương.

Diễn biến đáng chú ý nhất chính là chỉ trong vòng hai ngày (từ 21/10), giá vàng miếng SJC đã giảm tới 6 triệu đồng/lượng , tương đương mức giảm ròng 4%, sau khi chạm mức kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, thị trường vàng nhẫn cũng chứng kiến sự ổn định. Vàng nhẫn 99,99% của SJC được mua vào ở 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở 147,9 triệu đồng/lượng . Các thương hiệu khác như Phú Quý, DOJI, Mi Hồng cũng giữ mức giá ổn định so với phiên liền trước.

Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn là sản phẩm có mức niêm yết cao nhất thị trường, giao dịch tại 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán) . Sản phẩm này trước đó từng lập đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng (bán ra) và đã chứng kiến mức giảm "sốc" gần 7 triệu đồng/lượng chỉ trong phiên liền trước. Sự ổn định giá trong phiên sáng nay cho thấy thị trường vàng trong nước đang tạm thời cân bằng lại sau đợt bán tháo chốt lời mạnh mẽ theo đà giảm của giá vàng thế giới.

Thị trường vàng trong nước trái ngược với đà thế giới sau một ngày biến động mạnh, với biên độ tăng giảm lên đến hàng triệu đồng mỗi lượng.

Sẽ hình thành thị trường giao dịch vàng năm 2026

Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đang đặt mục tiêu hoàn thành các quy định pháp luật cần thiết để chính thức hình thành và phát triển ba thị trường quan trọng là tài chính, vàng và bất động sản ngay trong năm 2026.

Thủ tướng cho biết hành lang pháp lý sẽ được hoàn thiện để phát triển đồng bộ các loại thị trường tài chính, chứng khoán, vàng, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản.

"Tất cả thị trường này phải được hình thành trong năm 2026", người đứng đầu Chính phủ khẳng định. Cùng với đó, thị trường dữ liệu sẽ được thúc đẩy hình thành và triển khai thí điểm hiệu quả thị trường tài sản mã hóa.

Hiện khung pháp lý để hình thành sàn giao dịch vàng được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường này trong tháng 10.

Theo đó, sàn giao dịch vàng thí điểm giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó bước đầu tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa, chưa kết nối với các mô hình trên quốc tế. Giai đoạn tiếp theo, nhà quản lý sẽ cho giao vàng nguyên liệu, rồi có thêm vàng miếng, cuối cùng mới là sản phẩm phái sinh.



