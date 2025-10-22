Một dự án tại Việt Nam biến điều chưa từng có tiền lệ thành sự thật, 100.000 người đã có nghề chính danh

Thường thì người ta chỉ nhìn thấy chiếc xe taxi Xanh lăn bánh trên phố, nhanh chóng, không tiếng ồn, và sạch sẽ. Nhưng ít ai biết rằng, bên trong buồng lái ấy, là cả một hành trình chuyển mình đầy xúc động của người tài xế.

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Anh Đào, người phụ nữ từng mất đi nguồn thu nhập duy nhất khi quán cơm nhỏ phải đóng cửa vì dịch bệnh, nay tìm lại được sự bình yên và ổn định với mức lương đủ lo cho gia đình cùng sự đảm bảo của bảo hiểm xã hội.

Là sự vỡ òa của một cựu chiến binh, sau bao năm loay hoay tái hòa nhập thị trường lao động, cuối cùng tìm lại được niềm tự hào nghề nghiệp khi trở thành một “Đại sứ xanh” có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Thậm chí, đó còn là chuyến đi tìm lại sức khỏe của chị Tuyết Nhung, một cựu Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự ở thành phố lớn, người đã quyết định bỏ lại căng thẳng, mất ngủ để về Nha Trang, sống trọn vẹn hơn sau tay lái, trở thành tài xế top doanh thu.

Dự án "Bác Tài Xanh Công Nghệ" không chỉ đặt ra mục tiêu cắt giảm hơn 350.000 tấn CO₂, nó đã làm được điều phi thường hơn: biến một công việc tạm bợ, bấp bênh thành một nghề nghiệp chính danh, có phúc lợi, sự tôn trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là câu chuyện về cách một chiếc xe điện đã không chỉ xanh hóa môi trường, mà còn xanh hóa cả cuộc đời con người.

Vì cộng đồng...

... và vì mỗi người.

Phá vỡ định kiến và xây dựng nền tảng phúc lợi cho tài xế

Hành trình của "Bác Tài Xanh Công Nghệ" khởi đầu bằng việc giải quyết những vấn đề cốt lõi về phúc lợi và sự ổn định. GSM đã táo bạo đưa ra một mô hình vận hành hoàn toàn khác biệt so với các nền tảng gọi xe truyền thống.

Lần đầu tiên trong ngành tại Việt Nam, tài xế được đảm bảo phúc lợi toàn diện như một nhân viên chính thức: được hưởng lương tháng 13, quà Tết, và được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.

Quan trọng hơn, chính sách bảo đảm thu nhập tối thiểu (ví dụ: 600.000 đồng/ngày trong giai đoạn thử việc) đã loại bỏ nỗi lo bấp bênh, giúp tài xế như chị Nguyễn Thị Anh Đào – người từng mất việc vì dịch bệnh – tìm lại được sự an tâm và đạt thu nhập ổn định 15–16 triệu đồng/tháng.

Chỉ sau hai năm, dự án đã mang lại việc làm ổn định cho hơn 100.000 tài xế. Sự hài lòng trong công việc được khẳng định qua khảo sát: 83–84% tài xế hài lòng và sẵn sàng giới thiệu nghề này, mức cao nhất trong ngành, cho thấy nghề tài xế đã thực sự tìm được tính bền vững nội tại.

Điều làm nên tính cách mạng của dự án là việc GSM đã nâng tầm nghề tài xế công nghệ thành một nghề chính danh. Thông qua việc xây dựng hệ thống xếp hạng nghề nghiệp ba cấp độ (Green – Gold – Diamond), gắn liền với chứng chỉ đào tạo, phúc lợi và đặc biệt là lộ trình thăng tiến rõ ràng, tài xế không còn bị coi là lao động thời vụ.

Từ vị trí người lái xe, họ có thể thăng tiến lên các cấp quản lý như giám sát vận hành, trưởng phòng, hay thậm chí giám đốc miền. Đây là lần đầu tiên tài xế công nghệ có một khung nghề nghiệp chuyên nghiệp, thúc đẩy sự gắn bó dài hạn.

Tính nhân văn của dự án còn thể hiện rõ qua các chương trình đặc thù: Nữ Tài Xanh nhằm trao quyền, bảo đảm an toàn cho phụ nữ; Bác Tài Xanh Xuất ngũ mở rộng cánh cửa hòa nhập thị trường lao động cho bộ đội xuất ngũ; và Sinh viên Bác Tài Xanh giúp giới trẻ vừa kiếm thu nhập, vừa rèn luyện kỷ luật. Các tài xế không chỉ là người lái xe, họ còn là những câu chuyện truyền cảm hứng, như câu chuyện của cựu Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Tuyết Nhung, người đã tìm lại sức khỏe và niềm vui sau tay lái tại Nha Trang.

Nữ tài xanh.

Song song với việc xây dựng sinh kế bền vững, "Bác Tài Xanh Công Nghệ" còn trực tiếp giải quyết vấn đề môi trường. Với đội xe 100% thuần điện VinFast, cộng đồng Bác Tài Xanh đã thực hiện hơn 1 triệu chuyến xe mỗi ngày, tương đương hơn 2,5 tỷ km xanh trong hai năm qua. Kết quả môi trường là đáng kinh ngạc: dự án đã giúp cắt giảm hơn 350.000 tấn CO₂, tương đương 16 triệu cây xanh quang hợp mỗi năm. Đội xe điện đã loại bỏ khói bụi, tiếng ồn, biến hình ảnh taxi Xanh SM trở thành biểu tượng trực quan cho giao thông xanh tại Việt Nam.

Quả ngọt của hành trình này là sự kiện năm 2025: Bộ Xây dựng chính thức ủng hộ sáng kiến "Ngày Bác Tài Xanh Công Nghệ" vào thứ Tư đầu tiên của tháng 4 hàng năm. Đây không chỉ là một ngày tri ân, mà còn là tiền lệ đầu tiên tại ASEAN về việc một cơ quan quản lý nhà nước công nhận và đồng thuận nâng tầm nghề tài xế công nghệ, khẳng định vai trò của nghề này trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

Mô hình nhân rộng ra ASEAN

Với nền tảng vững chắc tại 34 tỉnh thành Việt Nam, dự án "Bác Tài Xanh Công Nghệ" đã nhanh chóng vươn ra khu vực. Mô hình này đã được nhân rộng sang Lào (Xanh SM), Indonesia (Green SM), Philippines (Green GSM) , chứng minh tính khả thi và khả năng thích ứng với các bối cảnh pháp lý, văn hóa khác nhau.

Đến năm 2030, GSM đặt mục tiêu phát triển lực lượng lên 300.000 Bác Tài Xanh toàn cầu, cắt giảm tổng cộng 1,5 triệu tấn CO₂. Dự án này không chỉ là của riêng Việt Nam, mà đang trở thành mô hình mẫu cho ASEAN về cách kết hợp thành công giữa an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ những tài xế được tôn vinh là "Đại sứ du lịch xanh" đến những con số giảm phát thải ấn tượng, "Bác Tài Xanh Công Nghệ" đã chứng minh rằng: khi một doanh nghiệp đặt con người và môi trường vào vị trí trung tâm, việc kiến tạo một nghề nghiệp chính danh, xanh và bền vững là hoàn toàn khả thi, mang lại tác động tích cực vượt xa khuôn khổ của một dịch vụ gọi xe thông thường.

"Kiên trì phụng sự" là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách – chính sự bền bỉ đó đang âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc và bền vững trong xã hội.




