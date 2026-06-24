Việt Nam vừa đón một con tàu siêu trọng dài 399m, lớn nhất thế giới

Tàu lớn nhất từ trước đến nay cập cảng biển Hải Phòng.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, ngày 23/6/2026, tàu container MATZ MAERSK có trọng tải 213.970,8 DWT (giảm tải) đã cập an toàn tại Bến cảng số 5, 6 – Khu bến cảng Lạch Huyện (Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng – HHIT).

Đây là một trong những tàu container có trọng tải lớn nhất từng được phép khai thác tại cảng biển Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng của khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện nói riêng và hệ thống cảng biển Hải Phòng nói chung.

Việc tiếp nhận tàu được triển khai trên cơ sở chủ trương chấp thuận của Bộ Xây dựng và Quyết định của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu MATZ MAERSK có trọng tải đến 213.970,8 DWT (giảm tải) vào, rời Bến cảng số 5, 6 – Khu bến cảng Lạch Huyện.

Theo đó, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng được giao chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát phương án và chỉ cho phép tàu vào, rời cảng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

MATZ MAERSK thuộc lớp tàu Triple E của hãng vận tải biển Maersk (Đan Mạch), có chiều dài 399,2 m, chiều rộng 59 m, sức chở khoảng 18.270 TEU và nằm trong nhóm những tàu container lớn nhất thế giới đang khai thác trên các tuyến vận tải biển quốc tế.

Để bảo đảm an toàn cho tàu trong quá trình hành trình và cập cảng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, doanh nghiệp khai thác cảng, các đơn vị lai dắt và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch điều động chi tiết; đánh giá điều kiện khai thác thực tế; điều tiết giao thông trên luồng và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình tàu vào, rời cảng.

Theo phương án được phê duyệt, công tác điều động tàu được thực hiện với nhiều yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt như bố trí hoa tiêu ngoại hạng, huy động hệ thống tàu lai công suất lớn, tổ chức điều tiết luồng một chiều và áp dụng các điều kiện khai thác phù hợp với yếu tố khí tượng, thủy văn nhằm bảo đảm an toàn cho tàu và các phương tiện hoạt động trong khu vực.

Việc tiếp nhận thành công tàu MATZ MAERSK tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; đồng thời cho thấy hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải, luồng hàng hải, khu quay trở, dịch vụ hoa tiêu, lai dắt và năng lực khai thác cảng biển tại Hải Phòng đã đáp ứng yêu cầu phục vụ các tàu container thế hệ mới có kích thước và trọng tải đặc biệt lớn.

Sự kiện cũng là dấu mốc tiếp nối thành công của khu bến cảng Lạch Huyện sau khi liên tiếp tiếp nhận nhiều tàu container siêu trọng trong thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của cảng biển Hải Phòng trên bản đồ vận tải biển quốc tế.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước. Năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn ngày càng được nâng cao đã tạo điều kiện để các hãng tàu mở rộng các tuyến dịch vụ trực tiếp đến các thị trường quốc tế, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là cảng thông minh hiện đại nhất Việt Nam. Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng có tổng diện tích 73 ha, cầu bến dài 900 m, độ sâu trước bến từ -16,8 m đến - 18,4 m. Cảng có khả năng tiếp nhận cùng lúc 2 tàu container cỡ lớn lên tới 200.000 DWT (≥ 18.000 TEU), chiều dài tàu tối đa 400 m. Sự ra đời của cảng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hàng hải, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế cho miền Bắc cũng như cả nước.

Với 2 bến số 5, số 6 được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng sẽ là cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam với cổng ra, vào tự động, cầu tàu bán tự động, có thể đón những tàu lớn nhất thế giới và đi trực tiếp từ những nơi xa nhất như bờ tây, bờ đông nước Mỹ.

Về công nghệ, cảng được trang bị 10 cẩu bờ STS, 36 cẩu e-RTG chạy điện, 1.350 ổ cắm container lạnh, đảm bảo tốc độ và hiệu quả bốc xếp, đồng thời tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Cảng còn áp dụng hệ thống vận hành thông minh: phần mềm TOS đồng bộ quản lý mọi hoạt động; trung tâm vận hành (OC) giám sát thời gian thực; tích hợp công nghệ nhận diện QR, OCR và cảnh báo an ninh thông minh.

Đặc biệt, đây là cảng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống đặt lịch hẹn xe container TAS (Truck Appointment System), giúp tài xế chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành.