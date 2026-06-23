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Việt Nam vừa có thêm 1 nữ hoàng nước mắt thế hệ mới: Visual trong trẻo tinh khôi, 15 tuổi mà diễn hay bất ngờ

Thu Phong
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Mỹ nhân này cho thấy tiềm năng lớn dù tuổi đời còn rất trẻ.

Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh bộ phim Công Nữ Ngọc Hoa đang thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây nhất, đoạn clip casting của sao nhí Ngân Chi đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, có thể thấy Ngân Chi cho thấy tiềm năng cực lớn ở tuổi 15. Cô bé sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, mang dáng dấp của một mỹ nhân nức tiếng trong tương lai. Không những thế, diễn xuất mà Ngân Chi thể hiện cũng khiến người xem phải thốt lên quá đỉnh.

- Ảnh 1.

Sao nhí 15 tuổi Ngân Chi casting phim Công Nữ Ngọc Hoa.

- Ảnh 2.

Cô bé thể hiện cảnh khóc đầy cảm xúc.

Ngay ở lần thể hiện đầu tiên, cô bé đã diễn cảnh khóc một cách tự nhiên và rất có cảm xúc. Chinh vì thế mà trong quá trình casting, ban giám khảo đã liên tục đặt ra thêm những thử thách và những gì cô bé làm được thực sự chinh phục tất cả mọi người. Rõ ràng, nếu nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật, nỗ lực hoàn thiện kỹ năng, có cơ sở để tin rằng Ngân Chi sẽ sớm hái được quả ngọt xứng đáng.

- Ảnh 3.

Ngân Chi không chỉ sở hữu visual rất sáng mà còn có tiềm năng diễn xuất lớn. Nếu nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật, cô bé hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.

- Ảnh 4.

Nói thêm về Công Nữ Ngọc Hoa, đây là dự án phim hợp tác giữa các đơn vị đến từ 2 quốc gia Việt - Nhật, do Luk Vân đảm nhận vai trò đạo diễn. Tác phẩm được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của Công nữ Ngọc Hoa (con gái nuôi của chúa Nguyễn Phúc Nguyên) và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro.

- Ảnh 5.

Công Nữ Ngọc Hoa kể về tình yêu giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, là một tác phẩm điện ảnh đáng để khán giả chờ đợi.

Tình duyên của Công nữ Ngọc Hoa và Araki Sotaro đến trong bối cảnh giao thương giữa Hội An và Nagasaki phát triển mạnh mẽ. Araki Sotaro là người được chúa Nguyễn Phúc Nguyên trọng dụng. Trong khoảng thời gian làm việc cho chúa, Araki Sotaro gặp gỡ rồi cảm mến công chúa Ngọc Hoa. Cuối cùng, cả hai về sinh sống tại Nagasaki, đồng thời ra sức để phát triển mối quan hệ thương mại giữa triều đình chúa Nguyễn với vùng đất phía Tây Nam của Nhật Bản. Được biết, phim sẽ được ghi hình ở cả Hội An và Nagasaki. Ekip sản xuất sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia để xây dựng bối cảnh sát với lịch sử nhất có thể.

Công Nữ Ngọc Hoa hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện tuyệt đẹp trên màn ảnh. Song song với đó, phim còn đem tới những thông điệp ý nghĩa về hòa bình, cũng như sự kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

nguồn: TikTok

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh
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sao Việt

sao nhí

ngân chi

nữ hoàng nước mắt

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