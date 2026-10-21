Việt Nam trồng được loại rau chứa axit folic gấp 27 lần bí ngô: Ăn nhiều vào mùa thu bổ sung máu, nuôi dưỡng gan và tăng cường hệ miễn dịch

Để bổ máu và khí, bổ gan và tăng cường miễn dịch, bạn không nhất thiết phải dùng các loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Có một loại rau phổ biến với hàm lượng axit folic gấp 27 lần bí ngô, và nó tươi ngon nhất vào mùa thu.

Axit folic không chỉ quan trọng đối với những người đang cố gắng thụ thai; đối với tất cả mọi người, nó đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất máu, giúp duy trì sức khỏe mạch máu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của gan. Nhiều người trung niên và người cao tuổi, cũng như phụ nữ bị thiếu máu, dễ bị thiếu axit folic, dẫn đến các triệu chứng như da vàng vọt, mệt mỏi và suy giảm miễn dịch. Mặc dù bí ngô là một loại rau phổ biến có hàm lượng axit folic khá tốt, nhưng nó vẫn kém hơn nhiều so với rau bina. Rau bina rẻ tiền, dễ tìm và dễ chế biến; nấu chín đúng cách giúp giữ lại các chất dinh dưỡng mà không cản trở sự hấp thụ. Loại rau này giờ trồng đầy rẫy tại Việt Nam.

Lưu ý: Các thành phần chỉ dùng để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày và không thể thay thế thuốc. Rau bina có hàm lượng axit oxalic cao, vì vậy nên chần sơ trước khi nấu. Những người có tiền sử sỏi thận hoặc chức năng thận kém nên hạn chế tiêu thụ.

Canh rau bina và gan heo (bổ máu và gan, cải thiện sắc da vàng)

Nguyên liệu: 250g rau bina tươi, 180g gan heo, 3 lát gừng, một nhúm muối, một nhúm bột bắp, vài giọt rượu nấu ăn.

Quy trình: Cắt gan heo thành từng lát mỏng, cho vào bát lớn, thêm nước và rửa sạch nhiều lần. Ngâm trong 15 phút để loại bỏ huyết và tạp chất, cho đến khi nước không còn đục. Sau khi ngâm, đổ bỏ nước, thêm một ít rượu nấu ăn và một ít bột bắp, trộn đều, và ướp trong 10 phút để giữ được độ mềm của gan heo và khử mùi tanh.

Đun sôi nước trong nồi, cho rau bina vào chần trong 40 giây. Vớt ra, rửa lại bằng nước lạnh, vắt bớt nước thừa và để sang một bên. Chần giúp loại bỏ hầu hết axit oxalic, ngăn ngừa nó cản trở sự hấp thụ sắt và axit folic.

Cho nước vào nồi đất, thêm gừng thái lát và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ, cho gan heo thái lát vào, dùng đũa nhẹ nhàng tách rời các miếng gan. Nấu đến khi gan heo vừa chuyển màu. Không nên nấu quá chín, nếu không gan sẽ bị dai.

Cho rau bina đã chần vào và nấu thêm một phút nữa. Nêm một chút muối và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Không cần nêm quá nhiều gia vị; một món ăn nhẹ nhàng và tốt cho sức khỏe sẽ ngon hơn.

Rau bina rất giàu axit folic, kết hợp với sắt heme dồi dào trong gan heo, tạo nên một sự kết hợp tự nhiên giúp bổ máu. Nhiều người bị thiếu máu vào mùa thu, dẫn đến da mặt xỉn màu, vàng vọt, chóng mặt, mệt mỏi và tay chân lạnh. Món canh này rất thích hợp cho những trường hợp này. Gan dự trữ máu, lượng axit folic và sắt dồi dào giúp cơ thể sản sinh máu, giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, từ đó nuôi dưỡng cả gan và máu. Lượng vitamin dồi dào cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Nên ăn món canh này một hoặc hai lần một tuần; không nên ăn thường xuyên. Người có cholesterol cao nên hạn chế ăn gan heo.

Rau bina xào các loại hạt (thanh mát, ngon miệng và tăng cường miễn dịch)

Nguyên liệu: 300g rau bina, 50g đậu phộng rang, 4 tép tỏi, một chút muối, nước tương nhạt, dầu mè và một ít giấm balsamic.

Quy trình:

Rửa sạch rau bina; đun sôi nước trong nồi, cho rau bina vào chần trong 30 giây, vớt ra và nhanh chóng cho vào nước sôi để nguội, vắt bớt nước thừa, cắt nhỏ và cho vào một tô lớn.

Giã nhuyễn tỏi, thêm muối, nước tương nhạt, giấm balsamic và dầu mè, trộn đều để làm nước chấm.

Nghiền nát một ít đậu phộng rang, để lại một ít nguyên hạt, rồi đổ vào bát rau bina.

Rưới nước sốt tỏi đã chuẩn bị lên các nguyên liệu, trộn đều, để yên trong hai phút cho các hương vị hòa quyện, sau đó bày ra đĩa và dùng.

Lợi ích sức khỏe: Cách chế biến salad lạnh này giữ lại tối đa axit folic, vitamin C và các dưỡng chất khác trong rau bina. Vitamin C thúc đẩy sự hấp thụ axit folic và sắt, giúp tăng cường hệ miễn dịch gấp đôi. Mùa thu với sự biến động nhiệt độ lớn khiến đây là mùa cao điểm của cảm lạnh; thường xuyên ăn món này giúp bổ sung hàng rào dinh dưỡng cho cơ thể. Đậu phộng có tính trung hòa, bổ khí huyết; kết hợp với rau bina, chúng tạo nên một món ăn thanh mát và không ngấy. Nhiều người bị chán ăn và khó ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ vào mùa thu; món ăn lạnh này ngon miệng và thanh mát, lại có vị nhẹ nhàng nên phù hợp với cả gia đình. Người có tỳ vị yếu, dễ bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều cùng một lúc.

Rau bina xào trứng dễ làm, ngon bổ

Nguyên liệu: 200g rau bina, 3 quả trứng, một nhúm muối, một ít dầu ăn.

Quy trình:

Rửa sạch rau bina, chần qua nước sôi trong 30 giây, vớt ra, để nguội, vắt hết nước và thái nhỏ.

Đập trứng vào tô, thêm một chút muối và đánh đều. Thêm rau bina đã thái nhỏ và trộn đều.

Phết một lớp dầu mỏng lên chảo, bật lửa nhỏ, đổ một nửa hỗn hợp rau bina và trứng vào, rồi xoay chảo để dàn đều thành một lớp mỏng như bánh kếp.

Sau khi phần đáy đã đông lại, từ từ cuộn lại từ một đầu để tạo thành chả giò, rồi đẩy sang một bên chảo; sau đó đổ phần hỗn hợp trứng còn lại vào, dàn đều ra, và cuộn lại lần nữa sau khi phần nhân đông lại.

Nấu trên lửa nhỏ trong suốt quá trình. Khi chín hẳn, vớt ra khỏi chảo, để nguội, cắt thành từng miếng nhỏ và dùng ngay.

Lợi ích sức khỏe: Hàm lượng axit folic cao trong rau bina kết hợp với protein chất lượng cao và lecithin trong trứng tạo nên một hồ sơ dinh dưỡng cân bằng. Axit folic hỗ trợ sản xuất máu, trong khi protein là thành phần cấu tạo cơ bản cho quá trình tổng hợp tế bào miễn dịch; việc tiêu thụ thường xuyên sẽ dần dần tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Món ăn này có kết cấu mềm và dễ tiêu hóa, phù hợp với người già và trẻ em. Nhiều người làm việc văn phòng không có thời gian nấu bữa sáng, vì vậy đây là một lựa chọn tuyệt vời để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho buổi sáng. Gan cần nhiều protein để phục hồi, và món ăn nhẹ này sẽ không gây gánh nặng cho gan, trở thành một thực phẩm tuyệt vời giúp nuôi dưỡng gan mỗi ngày.

Canh rau bina và đậu phụ (có tính ấm, dưỡng ẩm, bổ khí huyết)

Nguyên liệu: 250g rau bina, 300g đậu hũ mềm, vài quả kỷ tử, 2 lát gừng, một nhúm muối, một ít bột bắp pha loãng.

Quy trình:

Rửa sạch rau bina, chần qua nước sôi, để ráo và vắt hết nước thừa, sau đó cắt thành từng phần; cắt đậu phụ mềm thành những miếng nhỏ hình vuông, ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút để khử mùi tanh và tránh bị nát khi nấu.

Cho nước và gừng thái lát vào nồi đất, đun sôi. Thêm đậu phụ cắt khối và ninh nhỏ lửa trong 5 phút.

Thêm rau bina đã thái nhỏ vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 3 phút.

Thêm chút muối cho vừa ăn, cho một ít bột bắp pha loãng vào, làm sánh súp một chút, rắc kỷ tử lên trên rồi tắt bếp.

Lợi ích sức khỏe: Đậu phụ giàu protein thực vật và canxi. Kết hợp với rau bina, nó còn cung cấp axit folic và nhiều loại vitamin. Thời tiết khô hanh mùa thu thường dẫn đến âm hư và gan khô, gây ra các triệu chứng như cáu gắt, khô miệng và khó ngủ. Món hầm này nhẹ nhàng, không béo ngậy cũng không gây khô miệng, không gây gánh nặng cho quá trình trao đổi chất của gan. Axit folic liên tục cung cấp nguyên liệu cho quá trình sản sinh máu, cải thiện tình trạng thiếu máu nhẹ kéo dài. Đậu phụ có tính trung hòa, giúp tăng cường chức năng tỳ vị. Tỳ vị khỏe mạnh dẫn đến hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng cao hơn và hệ miễn dịch được cải thiện ổn định. Món hầm chay này là lựa chọn tuyệt vời cho những người kiêng thịt. Người bị bệnh gút nên kiểm soát lượng đậu phụ ăn vào theo lời khuyên của bác sĩ.

Một vài điểm quan trọng cần lưu ý khi ăn rau bina vào mùa thu

Đầu tiên, chần sơ là bước thiết yếu. Rau bina có hàm lượng axit oxalic cao. Nếu không chần sơ, rau không chỉ có vị đắng mà axit oxalic còn liên kết với canxi, ảnh hưởng đến sự hấp thụ. Ăn nhiều rau bina trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Vì vậy, chần sơ là bước không thể thiếu.

Thứ hai, tránh ăn nhiều rau bina cùng với các thực phẩm giàu canxi. Mặc dù rau bina có thể kết hợp với đậu phụ, nhưng tốt nhất là không nên ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn; ăn với lượng vừa phải là được.

Thứ ba, việc bổ sung dinh dưỡng cần sự kiên trì lâu dài; đừng mong đợi kết quả chỉ sau vài bữa ăn. Mặc dù rau bina giàu axit folic, nhưng nó chỉ là nguồn cung cấp hàng ngày và không thể thay thế các chất bổ sung axit folic. Nếu bác sĩ của bạn đặc biệt khuyên dùng chất bổ sung axit folic, hãy làm theo hướng dẫn của họ.

Thứ tư, rau bina có tính mát. Người có tỳ vị yếu nên thêm hai lát gừng khi nấu để trung hòa tính mát của nó, và không nên ăn sống.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)