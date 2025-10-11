Việt Nam sở hữu loại rau "chống ung thư tốt nhất thế giới", tốt cho sức khỏe tim mạch và xương khớp

Giá chỉ vài nghìn đồng một mớ, nhưng giá trị dinh dưỡng và khả năng bảo vệ sức khỏe của nó khiến các chuyên gia phải ngả mũ thán phục. Cái tên ấy chính là cải xoong – loại rau quen thuộc, giòn nhẹ, cay the, thường xuất hiện trong những đĩa rau sống, bát canh hay cốc sinh tố xanh mát của người Việt.

“Chiến binh xanh” chống ung thư thầm lặng

Cải xoong chứa một hợp chất cực kỳ đặc biệt có tên phenethyl isothiocyanate (PEITC) được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn chặn giai đoạn khởi phát của khối u. Đây cũng là hoạt chất quý chỉ có trong vài loại rau họ cải như bông cải xanh, củ cải trắng, nhưng nồng độ trong cải xoong lại cao nhất. Bên cạnh đó, vitamin C trong cải xoong còn giúp trung hòa các gốc tự do, yếu tố gây biến đổi tế bào, từ đó góp phần ngăn ngừa nhiều loại ung thư nguy hiểm.

Giúp đôi mắt sáng khỏe và tăng cường miễn dịch

Không chỉ “đánh bại” tế bào ung thư, cải xoong còn là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai dưỡng chất vàng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và bảo vệ thị lực - căn bệnh đang có xu hướng trẻ hóa trong xã hội hiện đại. Với vitamin C và vitamin A dồi dào, loại rau này còn tăng sức đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus - điều mà nhiều người chỉ nghĩ đến khi đã ốm.

Giữ cho trái tim khỏe và xương chắc

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cải xoong gần như “hoàn hảo” cho tim mạch: ít chất béo, ít natri nhưng lại giàu quercetin, hợp chất có khả năng hạ huyết áp, giảm cholesterol và ngăn ngừa viêm mạch máu. Ngoài ra, cải xoong còn chứa canxi, magie, kali và vitamin K, bốn “nguyên liệu vàng” cho xương khớp chắc khỏe, giúp cơ thể ngăn ngừa loãng xương và thúc đẩy quá trình tạo xương tự nhiên.

Tốt nhưng phải ăn đúng cách

Dù là “rau vàng” trong làng dinh dưỡng, cải xoong cũng có vài lưu ý quan trọng. Người đang dùng thuốc chống đông máu không nên ăn quá nhiều vì lượng vitamin K trong rau có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Người dễ bị sỏi thận cũng nên hạn chế, do cải xoong chứa oxalat, chất có thể hình thành sỏi nếu cơ thể không đào thải tốt.

Nguồn và ảnh: Health