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Việt Nam sẽ có tổ hợp lấn biển 132.000 tỷ đồng do "đại gia" Tập đoàn Xuân Thiện nghiên cứu tại một thành phố trực thuộc Trung ương

Thanh Phong
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Theo đề xuất của doanh nghiệp, tổ hợp dự án có quy mô khoảng 132.600ha, lấy khu vực lấn biển Trần Đề và Cù Lao Dung làm hạt nhân phát triển. Dự án bao gồm cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án năng lượng tái tạo.

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Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND thành phố thông báo kết luận về ý tưởng quy hoạch chung lấn biển Trần Đề.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao đề xuất quy hoạch và thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ. Lãnh đạo thành phố nhận định đây là ý tưởng có tầm nhìn chiến lược, phù hợp với định hướng phát huy vai trò trung tâm vùng của TP Cần Thơ, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP Cần Thơ lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục nghiên cứu, rà soát cơ sở pháp lý, đánh giá tính khả thi của dự án cũng như sự phù hợp với các quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và các quy định của pháp luật.

Thành phố được giao chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện đề xuất theo thẩm quyền, làm cơ sở xem xét ban hành văn bản ghi nhận và ủng hộ việc nghiên cứu dự án do Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện đối với các dự án lấn biển.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, các quy định hiện hành về quy hoạch đô thị và nông thôn chưa bao quát loại hình dự án lấn biển. Đây là mô hình phát triển mới, nằm ngoài phạm vi của hệ thống quy hoạch hiện hành nhưng có tác động lớn đến định hướng phát triển lâu dài của Cần Thơ, do đó cần có cơ chế và hướng dẫn riêng để triển khai.

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Đề xuất quy hoạch lấn biển Trần Đề được Tập đoàn Xuân Thiện trình bày với lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ từ đầu năm 2026 trong buổi làm việc về dự án Tổ hợp cảng nước sâu, công nghiệp - nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch và năng lượng.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, tổ hợp dự án có quy mô khoảng 132.600ha, lấy khu vực lấn biển Trần Đề và Cù Lao Dung làm hạt nhân phát triển. Dự án bao gồm cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án năng lượng tái tạo.

Trong đó, cảng nước sâu được thiết kế có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của Khu kinh tế Trần Đề và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Song song với đó là dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW trên diện tích dự kiến 1.900 km², vừa đáp ứng nhu cầu điện của toàn tổ hợp, vừa bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài hạ tầng cảng biển và năng lượng, tổ hợp còn bao gồm chuỗi dự án công nghiệp quy mô lớn như nhà máy thép thanh dây công suất 5,9 triệu tấn mỗi năm; hai nhà máy thép cuộn cán nóng (HRC) với tổng công suất 7,5 triệu tấn mỗi năm, nâng tổng công suất thiết kế toàn tổ hợp lên 13,4 triệu tấn thép mỗi năm.

Bên cạnh đó là nhà máy đóng tàu đến 70.000 DWT, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió và vùng nguyên liệu mía cơ giới hóa khoảng 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn mỗi năm.

Theo đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện, tổng mức đầu tư toàn bộ tổ hợp khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.

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Tags

Việt Nam

Tập đoàn Xuân Thiện

Cần Thơ

tổ hợp lấn biển

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