Việt Nam sắp có 1 tuyến đường sắt dài 47,7 km nối siêu đô thị 14 triệu dân với sân bay 336.630 tỷ đồng: Đi qua 7 phường, xã, dự kiến hoàn thành trong năm 2030

Tuyến đường sắt này đóng vai trò mắt xích chiến lược trong liên kết vùng.

Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Tầm vóc của siêu dự án

Với tổng mức đầu tư khoảng 134.000 tỷ đồng, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư, là một trong những dự án hạ tầng giao thông đáng chú ý được thúc đẩy triển khai trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt dài khoảng 47,7 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 11,5 km và đoạn qua Đồng Nai khoảng 36,2 km. Tuyến được thiết kế với tốc độ khai thác tối đa khoảng 120 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành xuống còn khoảng 20-25 phút. Công trình dự kiến được triển khai từ nửa cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành ( Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đáng chú ý, dự án đường sắt này được thúc đẩy trong bối cảnh sân bay Long Thành cũng đang bước vào giai đoạn nước rút để đưa vào khai thác. Được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại Đồng Nai, sân bay có tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD (khoảng 336.630 tỷ đồng), chia thành 3 giai đoạn.



Khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn, sân bay Long Thành được quy hoạch đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam và hướng tới vai trò trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á.

Ảnh: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Quy mô này cũng đặt ra yêu cầu về một hệ thống giao thông kết nối đủ mạnh, không chỉ phục vụ hành khách đến sân bay mà còn tăng cường liên kết giữa Long Thành với các đô thị lớn trong vùng.

Trong bối cảnh đó, tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm – Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại. Đây đồng thời là mắt xích then chốt trong liên kết vùng chiến lược giữa TP.HCM - siêu đô thị với dân số trên 14 triệu người và Đồng Nai - một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

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Hành trình của tuyến đường sắt gần 48 km

Theo nội dung được UBND TP.HCM nêu trong văn bản gửi Đồng Nai ngày 5/6, liên quan phương án đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành , đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi qua các phường Bình Trưng, Long Trường của TP.HCM và các phường, xã của Đồng Nai gồm Nhơn Trạch, Long Thành, Long Phước, Xuân Quế, Xuân Đường. Toàn tuyến được thiết kế 18 ga, gồm 2 ga ngầm và 16 ga trên cao.

Cụ thể, tuyến xuất phát từ ga Thủ Thiêm, đi trên cao qua địa bàn 2 phường của TP.HCM, chạy song song với hành lang cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi chạy đến nút giao Vành đai 3, tuyến sẽ chuyển hướng nam, đi song song ở phía Đông của Vành đai 3 và vượt sông Đồng Nai (tại vị trí phía trái cầu Nhơn Trạch) để vào địa phận thành phố Đồng Nai.

Từ đây, tuyến tiếp tục đi trên cao dọc theo bên trái Vành đai 3, sau đó chuyển hướng đi vào dải phân cách giữa của đường 25B. Tuyến tiếp tục vượt qua quốc lộ 51, nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đi vào dải phân cách giữa của đường T1 (đường dẫn vào sân bay).

Khi tiếp cận ranh giới sân bay Long Thành, hướng tuyến chuyển xuống đi ngầm vào phạm vi quy hoạch đường sắt của sân bay (dự kiến bố trí bên phải so với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam) và kết thúc tại depot Cẩm Đường.

Căn cứ thực tế và chiến lược phát triển của 2 địa phương, TP.HCM đề xuất đầu tư trước 14 ga trong giai đoạn đầu nhằm tối ưu chi phí và phù hợp nhu cầu khai thác.

Với hành trình kết nối từ trung tâm TP.HCM thẳng tới sân bay Long Thành, tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các khu đô thị, điểm vui chơi, nghỉ dưỡng và sân bay. Đây cũng có thể trở thành một trục giao thông mới giúp du khách thuận tiện hơn khi khám phá các điểm đến trong khu vực.

Các điểm du lịch tiềm năng gần sân bay Long Thành

Sân bay Quốc tế Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 1/12. Với vị trí nằm giữa nhiều khu vực có cảnh quan tự nhiên và điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, sân bay Long Thành cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình khám phá Đồng Nai và các vùng lân cận.

Dưới đây là một số địa điểm du khách có thể tham khảo sau khi hạ cánh tại Long Thành:

1. Sơn Tiên - The Amazing Bay

Sơn Tiên - The Amazing Bay thuộc phường An Hòa, tỉnh Đồng Nai, là một trong những điểm vui chơi khá gần sân bay Long Thành. Từ sân bay, du khách có thể di chuyển theo Quốc lộ 51 với quãng đường khoảng 15-20 km để đến khu du lịch.

Ảnh: Internet

Với diện tích lên tới 25 ha và sức chứa khoảng 30.000 người, Sơn Tiên - The Amazing Bay được biết đến là một trong những công viên nước quy mô lớn tại Việt Nam. Nơi đây sở hữu hệ thống vui chơi, giải trí dưới nước cùng nhiều không gian nghỉ ngơi, phù hợp để du khách kết hợp vui chơi, thư giãn trong hành trình khám phá Đồng Nai.



2. Thác Giang Điền

Cách sân bay Long Thành khoảng 20km, thác Giang Điền là một trong những điểm du lịch sinh thái quen thuộc của tỉnh Đồng Nai. Khu du lịch tọa lạc tại xã Trảng Bom, có diện tích khoảng 67ha, được bao phủ bởi nhiều mảng xanh cùng hệ thống thác nước, hồ và những khoảng không gian rộng, phù hợp cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi và dã ngoại.

Ảnh: Internet

Điểm nhấn của khu du lịch là thác Giang Điền, được hình thành từ ba dòng thác, trong đó thác Chàng và thác Nàng gắn với câu chuyện tình yêu dân gian được lưu truyền tại địa phương. Bên cạnh tham quan, du khách có thể cắm trại, tổ chức picnic hoặc đơn giản tìm một không gian xanh để thư giãn.



3. Khu du lịch Bửu Long

Khu du lịch Bửu Long thuộc phường Trấn Biên, là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của Đồng Nai, cách sân bay Long Thành khoảng 35 km. Sau sáp nhập, khu du lịch nằm tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Với diện tích khoảng 84 ha, Bửu Long sở hữu hệ thống hồ nước, núi đá và cây xanh, tạo nên cảnh quan được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”.

Ảnh: ivivu.com

Bên cạnh tham quan, ngắm cảnh, nơi đây còn phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại và vui chơi ngoài trời. Những khoảng không gian xanh rộng rãi giúp du khách có thể tạm rời nhịp sống đô thị, thư giãn và tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè.

(Tổng hợp)