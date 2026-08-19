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Sau khi bắt tay với Elon Musk, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tìm nhân tài đưa vệ tinh VN lên quỹ đạo bằng tên lửa

Minh Hằng
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Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tìm kiếm các nhân tài để tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện các hệ thống vệ tinh.

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký hợp đồng với SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký hợp đồng với SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.

Mới đây, VinSpace, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup, thông báo tuyển dụng nhiều vị trí kỹ thuật. Cụ thể, theo thông tin tuyển dụng, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tìm kiếm các nhân sự có khả năng xử lý các bài toán kỹ thuật phức tạp, tham gia nghiên cứu và phát triển những hệ thống công nghệ phục vụ chiến lược dài hạn trong lĩnh vực không gian.

Theo đó, 4 vị trí được VinSpace tuyển, bao gồm Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư tần số vô tuyến, Kỹ sư hệ thống và Kỹ sư phần cứng/điện tử. Đây chính là những nhân sự quan trọng trong quá trình thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện các hệ thống vệ tinh.

Theo thông báo VinSpace, mức thu nhập cho những vị trí này là cạnh tranh hàng đầu thị trường. Sau khi trúng tuyển, các ứng viên sẽ làm việc tại văn phòng TechnoPark, Gia Lâm, Hà Nội.

- Ảnh 1.

Thông báo tuyển dụng của VinSpace. Ảnh: VinSpace

Trước đó, trong tháng 7, VinSpace đã đăng thông báo đang tìm kiếm nhân sự cho 4 vị trí, bao gồm Kỹ sư tần số vô tuyến cấp cao, Kỹ sư hệ thống nhúng, Kỹ sư cơ khí và Kỹ sư điện.

VinSpace ký hợp đồng với SpaceX của người giàu nhất thế giới Elon Musk

Việc tuyển dụng trên diễn ra ngay sau khi CTCP VinSpace ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Cụ thể, theo thỏa thuận được công bố ngày 11/8, các vệ tinh của VinSpace dự kiến được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/2027. Đây cũng là hình thức nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

- Ảnh 2.

Hình ảnh tên lửa phóng lên quỹ đạo. Ảnh: VIC

Transporter Rideshare của SpaceX chính là dịch vụ phóng chung nhiều vệ tinh trên cùng một tên lửa Falcon 9. Thực tế là thay vì một doanh nghiệp phải thuê cả tên lửa để phóng một vệ tinh, SpaceX của Elon Musk sẽ gom hàng chục hoặc hàng trăm vệ tinh nhỏ của nhiều khách hàng lên cùng một chuyến để giảm chi phí.

Theo đó, VinSpace sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo. Đồng thời, doanh nghiệp cũng muốn từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai những ứng dụng thương mại trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027.

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Theo kế hoạch dài hạn, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hướng tới tham gia toàn bộ chuỗi hoạt động từ thiết kế, phát triển vệ tinh; lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm; đồng thời quản lý nhiệm vụ phóng và vận hành vệ tinh đến phát triển các sản phẩm viễn thám, dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

VinSpace định hướng phát triển năng lực công nghệ không gian tại Việt Nam, đồng thời cung cấp các giải pháp thương mại cho thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Công ty VinSpace được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đang nắm giữ 71% vốn của VinSpace. Tiếp đó, Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của doanh nghiệp này, khi sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về hai người con của ông Vượng là ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng.

VinSpace hoạt động ở 6 ngành nghề. Trong đó tiêu biểu là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.

Tags

Vinspace

tỷ phú Phạm nhật vượng

SpaceX

tuyển dụng nhân tài

Kỹ sư

vệ tinh việt nam

tên lửa

công nghệ hàng không vũ trụ

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