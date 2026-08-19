Đây là tin vui với nhiều người Việt Nam.

Nhiều người Việt Nam có cơ hội nhận học bổng toàn phần của Chính phủ. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược” (Đề án).

Theo đề án được Chính phủ phê duyệt ngày 19/8, chương trình sẽ tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Mục tiêu của Đề án trên là nhằm phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và một số lĩnh vực phục vụ đổi mới mô hình phát triển đất nước, thông qua việc cấp học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc và các nhà khoa học trẻ đi đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, Đề án phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, dự kiến bao gồm: 100 người đào tạo trình độ đại học; 400 người đào tạo trình độ thạc sĩ; 500 người đào tạo trình độ tiến sĩ và 500 người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Theo đó, số lượng người được cử đi đào tạo theo các trình độ có thể thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu đào tạo thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Điều kiện để nhận học bổng toàn phần của Chính phủ là gì?

Học sinh THPT hoặc sinh viên năm nhất từng đoạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, có cơ hội nhận học bổng của Chính phủ. Ảnh: VGP

Quyết định số 1600 nêu rõ, ở trình độ đại học, diện tuyển chọn là học sinh THPT hoặc sinh viên năm thứ nhất từng đoạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc kỳ thi quốc tế. Ngoài ra, sinh viên năm thứ nhất tại các trường công an, quân đội đạt loại giỏi trở lên cũng thuộc diện tuyển chọn.

Với học bổng thạc sĩ, ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở ngành phù hợp với lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ngoài ra, người được cử đi học tiến sĩ phải tốt nghiệp thạc sĩ ngành thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược, với kết quả học tập từ 8 điểm theo thang điểm 10.

Với học hổng sau tiến sĩ, người được lựa chọn nghiên cứu sau tiến sĩ phải thể hiện năng lực qua công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, bằng độc quyền sáng chế hoặc sản phẩm khoa học, công nghệ đã được ứng dụng; đồng thời phải có kinh nghiệm chuyên môn và tiềm năng phát triển. Nhóm này sẽ được nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao năng lực dẫn dắt nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Về cơ sở đào tạo, Quyết định nêu rõ các cơ sở giáo dục nước ngoài có thế mạnh trong đào tạo các ngành được xác định ở trên, thuộc nhóm 500 hàng đầu thế giới theo ngành, lĩnh vực đào tạo tại các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín tại thời điểm xét tuyển. Đồng thời, chương trình đào tạo đã được kiểm định hoặc công nhận chất lượng theo quy định của nước sở tại, bảo đảm điều kiện nghiên cứu, tiếp cận và chuyển giao công nghệ.

Đề án nêu rõ, thứ nhất, tổ chức tuyển chọn cạnh tranh, công khai trên phạm vi toàn quốc. Thứ hai, công khai tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả tuyển chọn. Thứ ba, thành lập Hội đồng chuyên môn theo từng lĩnh vực để đánh giá năng lực ứng viên, sự cần thiết của ngành đào tạo, chất lượng cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, kế hoạch học tập, nghiên cứu và khả năng đóng góp sau đào tạo, nghiên cứu...

Đáng chú ý, việc tuyển chọn, cử người đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài theo Đề án được thực hiện từ năm 2027 đến năm 2035, sau khi hoàn thành đồng bộ cơ chế học bổng, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, danh mục cơ sở đào tạo, phương án sử dụng sau đào tạo, quy định về nghĩa vụ cống hiến, cơ chế bồi hoàn và bảo đảm nguồn lực thực hiện.