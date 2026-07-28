HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam khởi công mỏ khí đốt 12,4 tỷ m³ giữa đại dương: Hơn 10.000 tỷ đồng, xây đường ống dài 32 km đón dòng khí đầu tiên vào năm sau

Anh Khôi
|

Sau nhiều năm chuẩn bị, dự án khí quy mô lớn vừa chính thức bước vào giai đoạn thi công, dự kiến đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 28/7, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tổ chức lễ khởi công Dự án phát triển mỏ Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Lô 46/13.

- Ảnh 2.

Ảnh: Cà Mau Online

Dự án có tổng chi phí gần 350 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư là PVEP, thông qua Chi nhánh Điều hành Dầu khí Khánh Mỹ; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đảm nhận vai trò tổng thầu.

Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi nằm tại bể Malay - Thổ Chu, cách mũi Cà Mau khoảng 205 km về phía Tây Nam. Khu vực triển khai có độ sâu mực nước biển khoảng 53 m.

- Ảnh 3.
TIN LIÊN QUAN

Dự án gồm hai giàn đầu giếng loại bốn chân, không có người ở; hệ thống đường ống đường kính 20 inch, tổng chiều dài khoảng 32 km; cùng phần cải hoán thiết bị hiện hữu tại các giàn BRA và BRB thuộc Lô PM3.

Hệ thống khai thác và đường ống thu gom sẽ được kết nối với hạ tầng hiện có tại Lô PM3, qua đó tận dụng các công trình đã được đầu tư trong khu vực.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đón dòng khí đầu tiên vào quý IV/2027. Nguồn khí mới được kỳ vọng bổ sung nhiên liệu cho cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, đồng thời góp phần duy trì nguồn cung năng lượng tại khu vực Tây Nam Bộ.

Trữ lượng khoảng 12,4 tỷ m³ khí

Mỏ Đầm Dơi và Khánh Mỹ lần lượt được phát hiện vào các năm 1996 và 1998. Từ năm 2014, PVEP tiếp quản và điều hành hoạt động dầu khí tại Lô 46/13.

Theo báo cáo trữ lượng được phê duyệt, mỏ Khánh Mỹ có trữ lượng khí tại chỗ khoảng 292,7 tỷ feet khối, còn mỏ Đầm Dơi đạt khoảng 145,4 tỷ feet khối.

Tổng trữ lượng tại chỗ của hai mỏ vào khoảng 438 tỷ feet khối, tương đương gần 12,4 tỷ m³ khí.

- Ảnh 6.

Ảnh: Petrotimes

Trước đó, ngày 12/5/2026, PVEP Khánh Mỹ và Vietsovpetro đã ký hợp đồng EPCI cho dự án. Vietsovpetro sau đó ký với PTSC M&C hợp đồng thiết kế, mua sắm và chế tạo hai khối thượng tầng cho hai giàn đầu giếng.

Theo đánh giá của chứng khoán Vietcap, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) có thể tham gia dự án với giá trị hợp đồng ước tính khoảng 175 triệu USD, dự kiến ghi nhận trong giai đoạn 2026-2027.

Bên cạnh doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật, dự án còn được kỳ vọng bổ sung nguồn khí đầu vào cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM).

Khi đi vào vận hành, Khánh Mỹ - Đầm Dơi sẽ trở thành nguồn cung khí mới cho khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng khí hiện hữu.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Việt Nam

mỏ khí đốt

khởi công

PVEP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại