Việt Nam khởi công mỏ khí đốt 12,4 tỷ m³ giữa đại dương: Hơn 10.000 tỷ đồng, xây đường ống dài 32 km đón dòng khí đầu tiên vào năm sau

Sau nhiều năm chuẩn bị, dự án khí quy mô lớn vừa chính thức bước vào giai đoạn thi công, dự kiến đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Ảnh minh họa

Ngày 28/7, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tổ chức lễ khởi công Dự án phát triển mỏ Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Lô 46/13.

Ảnh: Cà Mau Online

Dự án có tổng chi phí gần 350 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư là PVEP, thông qua Chi nhánh Điều hành Dầu khí Khánh Mỹ; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đảm nhận vai trò tổng thầu.

Mỏ Khánh Mỹ và Đầm Dơi nằm tại bể Malay - Thổ Chu, cách mũi Cà Mau khoảng 205 km về phía Tây Nam. Khu vực triển khai có độ sâu mực nước biển khoảng 53 m.

Dự án gồm hai giàn đầu giếng loại bốn chân, không có người ở; hệ thống đường ống đường kính 20 inch, tổng chiều dài khoảng 32 km; cùng phần cải hoán thiết bị hiện hữu tại các giàn BRA và BRB thuộc Lô PM3.

Hệ thống khai thác và đường ống thu gom sẽ được kết nối với hạ tầng hiện có tại Lô PM3, qua đó tận dụng các công trình đã được đầu tư trong khu vực.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đón dòng khí đầu tiên vào quý IV/2027. Nguồn khí mới được kỳ vọng bổ sung nhiên liệu cho cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, đồng thời góp phần duy trì nguồn cung năng lượng tại khu vực Tây Nam Bộ.

Trữ lượng khoảng 12,4 tỷ m³ khí

Mỏ Đầm Dơi và Khánh Mỹ lần lượt được phát hiện vào các năm 1996 và 1998. Từ năm 2014, PVEP tiếp quản và điều hành hoạt động dầu khí tại Lô 46/13.

Theo báo cáo trữ lượng được phê duyệt, mỏ Khánh Mỹ có trữ lượng khí tại chỗ khoảng 292,7 tỷ feet khối, còn mỏ Đầm Dơi đạt khoảng 145,4 tỷ feet khối.

Tổng trữ lượng tại chỗ của hai mỏ vào khoảng 438 tỷ feet khối, tương đương gần 12,4 tỷ m³ khí.

Ảnh: Petrotimes

Trước đó, ngày 12/5/2026, PVEP Khánh Mỹ và Vietsovpetro đã ký hợp đồng EPCI cho dự án. Vietsovpetro sau đó ký với PTSC M&C hợp đồng thiết kế, mua sắm và chế tạo hai khối thượng tầng cho hai giàn đầu giếng.

Theo đánh giá của chứng khoán Vietcap, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) có thể tham gia dự án với giá trị hợp đồng ước tính khoảng 175 triệu USD, dự kiến ghi nhận trong giai đoạn 2026-2027.

Bên cạnh doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật, dự án còn được kỳ vọng bổ sung nguồn khí đầu vào cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM).

Khi đi vào vận hành, Khánh Mỹ - Đầm Dơi sẽ trở thành nguồn cung khí mới cho khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng khí hiện hữu.