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Việt Nam khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 trên Biển Đông

Chu Văn
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Ngày 26/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin ngay sau khi tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm do thời tiết xấu trên Biển Đông.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông.

Việt Nam khẩn trương tìm kiếm cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 trên Biển Đông - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin liên quan đến việc tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển. (Ảnh: Chu Văn)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã khẩn trương phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường. Với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Trung Quốc, gồm tàu và trực thăng, cùng các tàu hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn, đến trưa 26/7, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 45 người.

Hiện các lực lượng chức năng và tàu cá vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng cũng đã thông tin kịp thời tới gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm, cứu nạn và các biện pháp tiếp theo nhằm đưa công dân về bờ an toàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ lời cảm ơn tới các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại.

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