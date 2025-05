Việt Nam ghi dấu khu vực, xử lý "ca khó" từ Singapore: Hành động của bệnh viện nước bạn khẳng định 1 điều

Hai lần can thiệp thông tim xuyên bào thai (ngày 22 và 28/5), do ê-kíp chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ thực hiện, đã can thiệp tim bào thai phức tạp 25 tuần tuổi của sản phụ người Singapore. Xúc động trước nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, vợ chồng sản phụ K.W.S (41 tuổi, quốc tịch Singapore) đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

“Trải nghiệm này sẽ mãi khắc ghi trong tim chúng tôi. Không có lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam”, hai vợ chồng sản phụ người Singapore viết trong bức thư gửi đến các bác sĩ Việt.

Bức thư được gửi không lâu sau khi ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công.

Theo thông tin Bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp, trường hợp đặc biệt này là thai nhi 22 tuần tuổi, nặng 600 gram, được chẩn đoán mắc bệnh không lỗ van động mạch chủ – một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm và nguy hiểm, đe dọa tính mạng ngay từ trong bụng mẹ.

Sau khi hội chẩn, phía Singapore đánh giá ca bệnh vượt khả năng can thiệp tại chỗ và chủ động giới thiệu sản phụ sang TP.HCM – nơi các bác sĩ Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều ca can thiệp tim bào thai thành công gần đây.

Đây là trường hợp thai nhi mắc bệnh lý không lỗ van động mạch chủ, một dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, có nguy cơ tử vong cao trong tử cung. Sau khi phát hiện, các bác sĩ Singapore chủ động chuyển bệnh nhân sang TP.HCM để điều trị vì biết TP.HCM đã triển khai thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai (do tại Singapore chưa thực hiện được kỹ thuật này).

Tại TP.HCM, sản phụ được thăm khám kỹ lưỡng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ và nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia hàng đầu Úc và Pháp. Mọi đánh giá đều khẳng định cần can thiệp càng sớm càng tốt để cứu sống bào thai.

Ekip can thiệp sản phụ (ảnh BVCC).

Ca can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5 không thành công. Tuy nhiên, ê-kíp không bỏ cuộc. Đến ngày 28/5, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp đa chuyên khoa bài bản, ca can thiệp lần hai đã thành công ngoài mong đợi. Hình ảnh dòng máu được khơi thông qua van động mạch chủ ghi lại qua siêu âm đã khiến cả ê-kíp vỡ òa cảm xúc, sản phụ và gia đình bật khóc vì xúc động – một khoảnh khắc y học nhân văn đầy kiêu hãnh.

Sự chủ động chuyển bệnh nhân của Singapore không chỉ là niềm tin chuyên môn mà còn là sự ghi nhận đẳng cấp ASEAN dành cho ngành y tế Việt Nam – đặc biệt là TP.HCM, nơi đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Đông Nam Á.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Tăng Chí Thượng, đánh giá việc một bệnh viện hàng đầu Singapore chủ động giới thiệu người bệnh sang TP.HCM để điều trị không chỉ thể hiện niềm tin vào năng lực chuyên môn mà còn là sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.

“Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển lĩnh vực y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TP.HCM, đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ở Đông Nam Á của ngành y tế thành phố” ông Thượng chia sẻ trên VNExpress.

Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 9 tại TP.HCM, nhưng cũng là ca khó nhất từ trước đến nay. Thành công này minh chứng rõ nét trình độ kỹ thuật chuyên sâu, sự phối hợp liên viện và năng lực y học bào thai của Việt Nam đang vươn tầm khu vực.

Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 có gì?

Bệnh viện Từ Dũ có rất nhiều dịch vụ liên quan đến sản phụ khoa, hiếm muộn và chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Bệnh viện có các dịch vụ khám thai định kỳ, quản lý thai kỳ, đỡ sinh tự nhiên, sinh mổ, chăm sóc trẻ sơ sinh, hỗ trợ sinh sản (IUI, IVF), điều trị vô sinh hiếm muộn, và ngân hàng lưu trữ phôi, tinh trùng. Bệnh viện còn có các khoa lâm sàng và cận lâm sàng để hỗ trợ điều trị và chẩn đoán.

Bệnh viện đã ghi nhận nhiều thành công đột phá trong việc điều trị các ca bệnh phức tạp, khó khăn chưa từng thực hiện hoặc chưa có tiền lệ trong khu vực.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 là một bệnh viện chuyên khoa nhi hạng I, là tuyến cuối về nhi khoa trong khu vực. Bệnh viện có nhiều chuyên khoa và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ từ sơ sinh đến 12 tuổi, bao gồm cả các dịch vụ chuyên sâu và hỗ trợ phẫu thuật. Bệnh viện đã điều trị thành công nhiều ca bệnh hiếm gặp và phức tạp lần đầu tiên trong khu vực như phẫu thuật tim hở, ghép thận, cấy ghép tủy xương. Nhiều trường hợp bệnh nhi nguy kịch được cứu sống nhờ quy trình điều trị chuyên nghiệp và hiện đại...