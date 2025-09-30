Việt Nam điều trị thành công thoái hóa khớp bằng phương pháp hoàn toàn mới

Keo “tự thân” hỗ trợ tái tạo sụn khớp

Bệnh nhân vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất là ông T.T.V (55 tuổi, ngụ TPHCM). Ông V. nhập viện trong tình trạng đau nhức kéo dài, hạn chế vận động cả hai khớp gối. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận tình trạng thoái hóa khớp gối giai đoạn II, kèm tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày và thoái hóa dây chằng chéo trước. Đây là những tổn thương phức tạp, nếu không điều trị kịp thời sẽ khiến bệnh nhân khó vận động, thậm chí phải thay khớp nhân tạo.

Các bác sĩ thực hiện nội soi ứng dụng phương pháp chiết tách keo từ máu điều trị thoái hóa khớp cho người bệnh

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương pháp mới, ứng dụng keo Fibrin kết hợp phẫu thuật nội soi. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch khớp gối, đồng thời sử dụng PRF – loại keo tự thân được chiết xuất từ 240ml máu ngoại vi của chính bệnh nhân.

Từ lượng máu này, hệ thống tách chiết tạo ra 10,9ml keo Fibrin giàu tiểu cầu, được bơm trực tiếp vào vị trí tổn thương. Phương pháp này không chỉ giúp cầm máu, giảm đau ngay trong mổ mà còn tạo điều kiện tái tạo mô sụn và phục hồi cấu trúc khớp.

PGS.TS Võ Thành Toàn – Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình cho biết: “Keo PRF được tạo ra từ chính máu của bệnh nhân nên hoàn toàn an toàn, không có nguy cơ lây nhiễm hay phản ứng đào thải. Trong keo chứa nhiều yếu tố tăng trưởng giúp kích thích mạch máu mới hình thành, thúc đẩy tái tạo mô sụn và phục hồi nhanh các vùng tổn thương”.

Hiệu quả nhanh, giảm gánh nặng điều trị

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất cho biết, điểm đặc biệt của PRF là cấu trúc Fibrin giống như một “khung đỡ tự nhiên”, giữ lại tiểu cầu và giải phóng dần các hoạt chất có lợi trong nhiều ngày sau phẫu thuật. Nhờ đó, tác dụng phục hồi kéo dài từ 7 – 14 ngày, giúp bệnh nhân cải thiện rõ rệt triệu chứng đau, sưng, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện.

PRF không chỉ mang lại hiệu quả cầm máu, giảm đau mà quan trọng hơn là khả năng tái tạo sụn khớp

Thực tế cho thấy, chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hết đau nhức và sưng nề, có thể gấp duỗi khớp bình thường, bắt đầu tập luyện cơ gối để lấy lại vận động. Kết quả này cho thấy sự vượt trội của phương pháp kết hợp nội soi và PRF so với phẫu thuật truyền thống.

Theo các bác sĩ, thoái hóa khớp là bệnh mạn tính phổ biến ở người trung niên và cao tuổi, gây đau nhức, cứng khớp và suy giảm chức năng vận động, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống.

Trước đây, điều trị bệnh này chủ yếu chỉ dừng lại ở giảm đau, chống viêm và phẫu thuật thay khớp trong giai đoạn nặng. Sự ra đời của kỹ thuật ứng dụng keo PRF mở ra một hướng đi mới, can thiệp ít xâm lấn, chi phí hợp lý và khả năng phục hồi cao.

PGS.TS Võ Thành Toàn cho biết: “PRF không chỉ mang lại hiệu quả cầm máu, giảm đau mà quan trọng hơn là khả năng tái tạo sụn khớp. Đây là nền tảng để bệnh nhân cải thiện vận động và trở lại sinh hoạt bình thường, đồng thời giảm gánh nặng chi phí điều trị dài hạn”.

Với thành công bước đầu, Bệnh viện Thống Nhất kỳ vọng phương pháp này sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành lựa chọn điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân thoái hóa khớp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.